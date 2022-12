Repórter investigativo Chiquinho R7 promete fazer revelação inacreditável, hoje às 19:30hs

Nesta quarta-feira, 07, às 19:30hs o web-repórter Chiquinho TK, do portal r7, fará live transmitida pelo seu perfil no Facebook – siga aqui: https://www.facebook.com/chiquinho.tk

Com agenda de final de ano corrida, Chiquinho R7 já informou aos seus milhões de fãs e seguidores que chegará dia 14 na capital do Acre para fazer a transmissão da diplomação do governo eleito e deputados na capital do Acre em Rio Branco, através do seu perfil no Facebook.

O vídeo repórter R7 já soma nove anos consecutivos o Melhor do Acre, e hoje um dos mais populares sempre em primeiro lugar agradece a Deus por ser filho de pais pobres e ter nascido nas barrancas do rio Tarauacá.

“Graças à Deus irei finalizar o ano em alta onde irei fazer umas das maiores transmissões ao vivo, irei transmitir diretamente do TRE-Ac para todo o Acre e Brasil a diplomação do nosso querido governador Gladson Cameli, acompanhando também a diplomação de mais oito deputados federais e 24 deputados estaduais neste próximo dia 15 de dezembro direto do salão do TRE-Ac“, revela entusiasmado o Melhor do Acre.

PAUTA DA LIVE DE HOJE – 19:30hs

Governo do Acre antecipa pagamento da segunda parcela do 13° para o dia 20 de Dezembro e também o pagamento dos servidores;

Maria Lucinéia volta a entrar na mira do MP-AC e será investigada por possível improbidade administrativa (site Notícias da Hora);

Eleição da Mesa Diretora de Tarauacá – Chico Batista (PDT) x Claver Freire (PSD);

Revelações sobre a política local.

Assista hoje às 19:30hs por aqui: https://www.facebook.com/chiquinho.tk