50 anos dedicados à pintura: O adeus da região a Flávio Scholles

Faleceu na tarde desta terça-feira (5), aos 74 anos, Flávio Scholles, um dos principais artistas plásticos da região, que dedicou sua carreira à representação da história dos imigrantes alemães e à preservação do patrimônio histórico. Scholles morreu no Hospital de Dois Irmãos, onde foi internado na segunda-feira (4).

Flávio Scholles



Foto: Arquivo/GES





Há cinco meses, Scholles descobriu um câncer de próstata já em fase de metástase. A doença chegou a outros órgãos e nos últimos três meses impossibilitou que ele exercesse sua maior paixão, a pintura. “Este foi um período muito dolorido e sofrido, porque ele pintava todos os dias e teve de parar de pintar”, relatou Rudaia Scholles, filha única do artista, que trabalhou diretamente com o pai ao longo das últimas décadas.

Natural de Morro Reuter, Scholles ficou o máximo de tempo possível sem ser internado mesmo durante a luta contra a doença. Mas após sofrer com fortes dores na segunda-feira, a decisão foi de buscar atendimento médico. Por volta das 14h15 desta terça, o artista veio a óbito.

Missão cumprida

Mesmo com as dificuldades impostas pela doença, Scholles encarou a fase final da vida com tranquilidade e sabedoria. Em conversas com a filha, chegou a fazer uma espécie de balanço de vida. “Ele me disse ‘se morrer amanhã, fiz tudo que queria”, afirmou o artista em conversas com a filha única. Além de Rudaia, o pintor também deixa dois netos, um menino e uma menina.

O mais novo de um casal que teve 11 filhos, Scholles é da segunda geração de duas famílias de imigrantes alemães que chegaram na região entre 1827 e 1854. A relação com a imigração deu o tom de suas obras. “Ele vivenciou muitas histórias da colônia e traduziu isso em seus quadros, foram 50 anos dedicados à pintura”, destaca Rudaia.

Um pequeno alívio proporcionado por medicações permitiu um período em que pôde retomar as atividades no atelier, produzindo diversos quadros. Scholles se formou em desenho plástico no ano de 1973, pela Pontifícia Universidade Católica (PUC) de Campinas, em São Paulo. No mesmo ano, retornou ao Rio Grande do Sul iniciando os estudos em arte pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs).

Pés na região, cabeça no mundo

Ao final da década de 1970, Scholles assinou uma das suas primeiras grandes obras, o monumento ao sapateiro em Novo Hamburgo. Com o tempo, sua obra foi ganhando o Estado, em 1987 e 1988, se espalhou para outros cantos do País e do mundo.

Só que mesmo ganhando mais espaço no mapa nacional, a marca de sua obra sempre foi a forte ligação com as raízes locais. “O Flávio é uma das grandes figuras que levou a história da nossa região para o mundo, assim como Scheffel”, ressalta o curador do museu da Fundação Scheffel, Ângelo Reinheimer.

Em janeiro, o artista concedeu uma entrevista para o suplemento XYZ, no qual falava justamente sobre a manutenção dessa ligação com sua terra natal, mesmo com reconhecimento internacional. “A natureza foi tão gentil que me deu esse lugar”, afirmou, na época, em entrevista concedida à repórter Susi Mello.

Reinheimer, que tem antepassados em comum com Scholles, também traça um paralelo na importância entre Ernesto Frederico Scheffel e Scholles. “Ele também teve uma trajetória artística marcada por uma busca eterna pela qualidade, e o que unia ele ao Scheffel foi o amor dos dois pelo patrimônio histórico.”

Além das obras em telas, Scholles também se destacou na busca de preservação de imóveis históricos na região. Em 1977, idealizou e fundou o movimento de Arte Casa Velha em Novo Hamburgo.

Legado e homenagens

Curadora e artista plástica, Amanda Becker viu na trajetória de Scholles uma inspiração para seu trabalho. “Ele sempre foi uma referência para mim, assim como Marciano, Ariadne, Cláudia Sperb, que mostram a força das artes em Novo Hamburgo e fazem acreditar que era possível viver de arte, ser artista. Os trabalhos do Scholles sempre me aproximaram da ‘realidade do habitante da minha aldeia’, como ele mesmo dizia”, destaca a artista.

A importância de Scholles para a região pode ser atestada pelas reações de agentes públicos. Pelo menos três municípios da região divulgaram nota de pesar pela morte do pintor.

Morro Reuter, cidade onde Scholles nasceu e viveu a maior parte de sua vida, reafirmou o legado incontestável das obras do pintor. “Sua obra seguirá inspirando gerações e seu compromisso com a preservação da identidade cultural teuto-brasileira será sempre lembrado com respeito e admiração.” O governo municipal decretou luto oficial de três dias em homenagem ao artista.

Já a admiração de Dois Irmãos, onde ele passou as últimas horas de vida, destacou o legado para fora das fronteiras do Vale do Sinos. “Sua arte conquistou o reconhecimento internacional, com mais de 10 mil telas distribuídas mundo afora, e com respeitável acervo em seu reconhecido atelier.” O governo de Novo Hamburgo também divulgou nota reconhecendo a importância do artista. “Em Novo Hamburgo, um dos legados é o Monumento ao Sapateiro, projetado por Scholles e inaugurado no ano de 1979 na Rótula Papa João XXIII, no encontro das Avenidas Nicolau Becker e Nações Unidas”, diz o texto.

O corpo do pintor será velado a partir das 8h30 desta quarta-feira (6) na Capela 4 do Crematório e Cemitério Parque Jardim da Memória, em Novo Hamburgo. A cerimônia de cremação ocorrerá às 17 horas, no mesmo local.