Vistas pouco claras de Beuys sobre o regime nazista – DW – 04/04/2025

O presidente Donald Trump revelou uma enxurrada de Tarifas recíprocas abrangentes Nos EUA, os parceiros comerciais na quarta -feira, cobrando -o como o amanhecer de uma nova “Era de Ouro” que veria os empregos da indústria e da manufatura retornarem ao país em massa.

A medida é vista como marcando uma partida impressionante do consenso de décadas de idade sobre os benefícios do comércio e da globalização desimpedidos.

Poderia solicitar Outros países para anunciar medidas retaliatórias e barreiras comerciais eretas, potencialmente desencadeando uma nova era do protecionismo comercial.

Powerhouses de exportação da Ásia, incluindo China, Japão, Coréia do Sul e o Vietnã, esteve entre os que estão sendo criticados pelos deveres mais íngremes.

Isso se transformará em uma guerra comercial em larga escala?

Trump está atingindo as importações da China com uma tarifa de 34%, além das taxas de 20%, ele já havia imposto desde que retornou à Casa Branca em janeiro.

Isso significa que a taxa total de tarifas na China saltará para 54% em uma semana, quando as novas taxas entrarem em vigor em 9 de abril. Ameaça o comércio bilateral estimado em US $ 582,4 bilhões (524 bilhões de euros) no ano passado, onde os produtos exportados nos EUA no valor de US $ 143,5 bilhões para a China, enquanto importando mercadorias em US $ 438 bilhões.

Pequim criticou a decisão e prometeu retaliação.

Uma escalada tarifária de tit-for-tat poderia empurrar as duas principais economias do mundo profundamente para uma guerra comercial e aumentar as cadeias de suprimentos globais.

Também poderia complicar o plano de Pequim de estimular o crescimento econômico, direcionado a aproximadamente 5% em 2025.

“Achamos que as tarifas poderiam desencadear o protecionismo e dar um golpe severamente na economia mundial”, disse Fang Dongkui, secretário geral da Câmara de Comércio da China à UE, pedindo negociações entre os EUA e seus parceiros comerciais para resolver as divergências, em vez de confronto.

Fang também enfatizou a necessidade de China e a UE para fortalecer a cooperação para manter a ordem comercial multilateral.

“A China e a UE são economias orientadas para a exportação. Devemos realmente fortalecer nossa cooperação agora. O mundo instável precisa de mais estabilidade com urgência”, disse Fang ao DW.

Japão ‘desapontado’, mas cauteloso com a retaliação

Trump está impondo uma tarifa de 24% ao vizinho da China, o Japão, a quarta maior economia do mundo, Apesar dos esforços diplomáticos japoneses Para garantir uma isenção dos novos deveres.

Trump também alegou que o Japão impõe uma tarifa de 700% às importações de arroz dos EUA. O ministro da Agricultura Japonesa, Taku Eto, disse que o número era “ilógico”.

O primeiro -ministro Shigeru Ishiba disse que Tóquio ficou “extremamente decepcionado” com o anúncio tarifário dos EUA e prometeu ajudar a indústria doméstica a lidar com as consequências.

Uma tarifa de 25% anunciada anteriormente em todas as importações de carros entrou em vigor conforme programado na quinta -feira nos EUA, causando profunda preocupação com a indústria automobilística japonesa, responsável por quase 3% do PIB e está direta e indiretamente ligada a 8% de todos os empregos no Japão.

Tóquio, no entanto, parece cauteloso em relação à retaliação. “Precisamos decidir o que é melhor para o Japão e mais eficaz, de uma maneira cuidadosa, mas ousada e rápida”, disse o ministro do Comércio Yoji Muto pela agência de notícias da Reuters.

Tarifas de Trump: uma aposta arriscada?

Que tal ‘Tariff King’ Índia?

Enquanto revela as tarifas na Casa Branca na quarta -feira, Trump disse que o primeiro -ministro indiano Narendra Modi era um “grande amigo” Mas que ele não estava “nos tratando direito”.

Trump tinha anteriormente criticou as políticas comerciais da Índiachamando o país de “rei tarifário”, um “grande agressor” de laços comerciais e “uma nação tarifária muito alta”.

Os EUA atingirão as importações da nação do sul da Ásia com tarifas de cerca de 27% a partir de 9 de abril.

Os deveres causam um golpe para Nova Délhi, que atualmente está em negociações com o governo Trump para atingir um acordo comercial bilateral.

Os EUA são o maior parceiro comercial da Índia, com o comércio anual de bens bilaterais, no valor de US $ 129,2 bilhões em 2024, de acordo com o Escritório de Representante Comercial dos EUA.

Enquanto a Índia vendeu mais de US $ 87 bilhões em produtos para os EUA, as exportações de outra maneira representavam US $ 41,8 bilhões, dando a Nova Délhi um excedente de US $ 45,7 bilhões.

Após o anúncio de Trump, a Índia sinalizou um tom conciliatório, dizendo que estava examinando o impacto da tarifa em suas importações e prometendo continuar as negociações por concluir um acordo comercial este ano.

Lekha Chakraborty, professor do Instituto Nacional de Finanças e Políticas Públicas em Nova Délhi, disse que haverá volatilidade de curto prazo, mas as negociações bilaterais podem limitar os danos a longo prazo.

“Têxteis, bens de engenharia, eletrônicos, gemas e exportações de jóias enfrentam desafios imediatos de competitividade devido a tarifas mais altas dos EUA”, disse ela à DW.

Ela também apontou para as inúmeras concessões que o governo de Modi fez nas últimas semanas, incluindo cortes tarifários em produtos como motocicletas de ponta e uísque e promessas de comprar mais energia e armas dos EUA.

“As recentes concessões da Índia, como cortar tarifas em 8.500 itens e aumentar as importações de energia e defesa dos EUA, visam restringir o déficit comercial de US $ 46 bilhões e garantir um acordo comercial bilateral”, disse Chakraborty.

Bruxelas 'preparou -se para responder', enquanto as tarifas de Trump choquem a Europa

As tarifas enfrentam a estratégia ‘China+1’ do sudeste da Ásia?

O sudeste da Ásia também foi alvo de Trumpcom seis das economias da região enfrentando tarifas na faixa de até 32% a 49%.

Países como o Vietnã e a Tailândia emergiram como grandes exportadores para os EUA nos últimos anos, pois muitas empresas globais transferiram a produção para esses lugares como parte de seus Estratégias “China+1” para diversificar suas cadeias de suprimentos.

O Vietnã, por exemplo, agora é um importante local de fabricação para gigantes globais como Apple, Samsung e Nike. Exportou mercadorias no valor de US $ 142 bilhões para os EUA no ano passado, representando cerca de 30% de sua produção econômica total.

Enquanto isso, o déficit comercial de Washington com o Vietnã é o terceiro mais alto de qualquer país, depois da China e do México.

Trunfo Agora anunciou uma taxa tarifária de 46% nas importações dos EUA do país, colocando a atratividade do Jeopardy Vietnã.

Khac Giang Nguyen, membro visitante do Instituto Iseas Yusof Ishak, disse à DW que as tarifas punitivas de Trump “têm pouca relação com o modo como o comércio bilateral realmente funciona”.

Embora as taxas “possam ser destinadas a uma tática de negociação, elas estão tão longe da marca que quase não há um terreno comum para trabalhar”, acrescentou Khac.

O primeiro -ministro do Vietnã anunciou o estabelecimento de uma “equipe de resposta rápida” para lidar com as consequências do anúncio tarifário.

O vice -primeiro -ministro Ho Duc Phoc também deve visitar Washington na próxima semana.

No entanto, o humor geral é que recuperar as tarifas será difícil, já que Hanói precisaria modificar não apenas suas tarifas sobre as importações dos EUA – o que já começou a fazer nas últimas semanas – mas também dezenas de outras partes da legislação que moldam todos os aspectos do comércio com todos os outros países.

“A economia liderada por exportação do Vietnã é atingida, e os danos não vão parar na fronteira”, disse Khac. “Um movimento tão pesado riscos que desvendam anos de esforços minuciosos para reconstruir a confiança dos EUA-Vietnã após décadas de guerra. Depois de abalada, essa confiança não é facilmente restaurada”.

Não devemos deixar Trump destruir a economia mundial: Robert Habeck

Priorizando a negociação sobre a retaliação

A Indonésia, um colega nação do sudeste asiático, enfrentará uma taxa de tarifas de 32%, que “pode ​​desencadear uma recessão econômica”, disse Bhima Yudhistira, diretora executiva do Centro de Estudos Econômicos e Direitos (CELIOS).

Ele também teme um aumento nas políticas de mendigo e não-vizinho, pois os países buscam mercados alternativos para compensar a redução na demanda dos EUA por seus produtos.

“Uma vez atingidos por tarifas mais altas, as marcas (têxteis e roupas) reduzirão o número de ordens para as fábricas indonésias.

Enquanto isso, Cingapura, gemeu que foi atingido pela tarifa base de 10% de Trump por importações, apesar dos EUA terem um superávit comercial de US $ 2,8 bilhões com a rica cidade-estado no ano passado.

O Camboja-que estava entre as nações mais atingidas, com uma taxa de 49%-disse que as novas tarifas de Trump “não são razoáveis”.

Taiwan, que administra um grande superávit comercial de US $ 73,9 bilhões com os EUA, também disse que as tarifas de 32% a serem cobradas por Washington na ilha auto-governada não eram razoáveis. Os deveres dos EUA, no entanto, não se aplicam aos semicondutores, uma grande exportação de Taiwan.

Apesar da dor de tarifasOs governos do sudeste asiático parecem inclinados a negociar com seus colegas dos EUA do que retaliar.

“Temos que negociar e entrar em detalhes”, disse o primeiro -ministro da Tailândia Paetongtarn Shinawatra, informou a Reuters. “Não podemos deixar chegar aonde sentimos falta do nosso alvo do PIB”.

Cui mu da DW Chinese, Murali Krishnan de Nova Délhi, Julian Ryall de Tóquio, Yusuf Pamuncak da DW Indonésia e David Hutt contribuiu para este relatório.

Editado por: Wesley Rahn