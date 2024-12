A alegação de Jay-Z revela mais uma vez uma cultura de impunidade no hip-hop | Tayo Bero

Tayo Bero



EUFoi um ano difícil para homens proeminentes do hip-hop. À medida que uma onda de responsabilização continua a varrer a indústria, a precipitação da prisão de Sean “Diddy” Combs continua a trazer à tona ainda mais supostas histórias de terror. Desta vez, é Jay-Z quem está na berlinda depois que um processo alterado movido no tribunal federal esta semana alegou que ele e Diddy se revezaram no estupro de uma garota não identificada de 13 anos durante uma festa pós-VMA que Diddy organizou em 2000. Diddy e Jay-Z negam as acusações.

Por mais surpreendentes que alguns achem as acusações – dada a amizade de décadas da dupla e a própria amizade de Jay-Z levantar as sobrancelhas suposta história com mulheres muito mais jovens – a resposta de Jay-Z a este processo e a reação negativa de seus apoiadores é uma demonstração impressionante da cultura de silêncio e cumplicidade no hip-hop, que continua a prejudicar mulheres e meninas.

O próprio Jay-Z não é novato em rumores sobre relacionamentos inadequados com menores. Durante anos, as especulações sobre os prazos e a natureza de seus relacionamentos com Raposa Marrom, Aaliyah e eventualmente Beyoncé (todos eles são significativamente mais jovens que Jay-Z e eram adolescentes quando o conheceram) o colocaram na categoria de, no mínimo, “Homem Questionável”.

É por isso que foi ainda mais terrível ver o magnata do rap, normalmente comedido e sempre calculado, lançar um declaração isso foi condescendente, inconsciente e cheirava ao excesso de confiança presunçoso de alguém que operou com status divino por tanto tempo que nem sabe quais são as regras, muito menos que deve segui-las.

Para começar, Jay-Z “implorou” ao demandante que abrisse uma ação criminal, “não civil!!” – um pedido sem sentido, quando sabemos quão difícil é obter uma condenação criminal num caso como este, e quão úteis têm sido os tribunais civis na concessão de sentenças a favor de vítimas de crimes antigos.

Ele também entrou com uma movimento negar o pedido de anonimato da autora, solicitando que sua identidade seja divulgada ou o caso seja arquivado. Esta exigência de que ela se revele não é uma tentativa de nivelar o campo de jogo no tribunal da opinião pública como ele está sugerindo – é uma forma de forçá-la a se abrir ao escrutínio, um movimento que é especialmente diabólico considerando como o mundo trata mulheres que enfrentam os abusadores. E Jay-Z, entre todas as pessoas, deveria saber: ele foi fundamental ajudando Garanhão Megan Thee navegar o inferno ela enfrentou depois de ser baleada por Tory Lanez.

Mas a abordagem hostil do rapper às acusações não termina com o seu acusador. Ele também está processando o advogado dela, Tony Buzbee, a quem acusa de extorsão. Buzbee respondeu, acusando Jay-Z de “orquestrar uma conspiração de assédio” contra ele e seus colegas jurídicos na tentativa de intimidar e silenciar seu cliente.

Quando se trata de resposta pública, grande parte dela tem sido previsivelmente estúpida e repleta de apologias de lendas do rap. Alguns homens negros nas redes sociais tiraram o pó do manual de defesa de Bill Cosby, felizes por poder chamar as alegações de “prova” de uma conspiração para derrubar um dos seus.

“Meu maior problema em tudo isso é o show de palhaços em que as agressões sexuais se tornaram”, disse apresentador de rádio Ebro Darden, defendendo sua defesa de Jay-Z como uma proteção da gravidade da agressão sexual. “Não sei por que tantas pessoas querem ver Jay-Z ser derrubado. É nojento. As pessoas adoram destruir alguém de sucesso… Eu diria que tudo isso ainda me leva de volta ao quão perturbador é que a agressão sexual seja um jogo.”

Tudo isso era de se esperar: Jay-Z é indiscutivelmente o homem mais poderoso do hip-hop e nossa cultura misógina e obcecada por celebridades exige que ele tenha defensores leais em um momento como este. O que considero mais interessante são as maneiras pelas quais Jay-Z se situou dentro do establishment branco americano – seu relação com a National Football League (NFL), em particular – e qual o papel que isso desempenhará à medida que esta história continua a se desenrolar. Por sua vez, Roger Goodell, comissário da NFL, disse em um comunicado superficial na quarta-feira que a liga estava ciente das acusações e da “resposta realmente forte” de Jay-Z a elas, e que seu “relacionamento não está mudando”.

Há outro detalhe assustador, mas importante, do processo que muitas das notícias em torno das alegações ignoraram: que “outra celebridade ficou parada e assistiu enquanto (Diddy) e (Jay-Z) se revezavam no ataque ao menor”. É estranho pensar no quanto essa violência é espelhada no trauma adicional que as vítimas sofrem enquanto procuram justiça para si mesmas publicamente, violadas diante de um público cativo que pouco se importa com a sua humanidade.

E embora provavelmente demore algum tempo até que este caso específico seja resolvido nos tribunais, é é É importante que as vítimas saibam que existem soluções para os códigos de silêncio, misoginia e danos que prosperam no hip-hop e mantêm as vítimas presas em ciclos de abuso.