a Assembleia Nacional adota uma nova rodada de impostos contra o conselho do governo

Penalidades para veículos barulhentos de duas rodas, imposto sobre recompra de ações, reforço do imposto sobre transações financeiras: a Assembleia Nacional voltou a aprovar na sexta-feira uma antologia de impostos, sob a liderança da esquerda e do Rally Nacional (RN) e contra o conselho do governo.

Lançados numa corrida contra o tempo para terminar a análise da parte das receitas do Orçamento do Estado antes da meia-noite, os deputados aprovaram ao início da tarde uma alteração proposta pela La France insoumise (LFI) que visa criar um mecanismo fiscal sobre as recompras de ações por empresas, até 10%.

Aprovaram também uma alteração apresentada pelo presidente da comissão de finanças, Eric Coquerel (LFI), para reforçar a eficácia do imposto sobre transacções financeiras, alargando a sua base, aumentando a sua taxa e confiando a recuperação do imposto à direcção-geral das finanças públicas.

Imposto Gafam

Também adopção de um aumento do imposto Gafam sobre os gigantes digitais de 3 para 5%, devido a uma aliança heterogénea entre a esquerda, o RN mas também a Direita Republicana (DR); um imposto de quilometragem “harmonização ambiental” (com as vozes do RN e da esquerda); ou um imposto que representa 3% da folha de pagamento para empresas que não cumprem a lei Copé-Zimmerman sobre a feminização da gestão empresarial.

De forma mais anedótica, a adopção de uma alteração de Aymeric Caron, relacionada com o LFI, que estabelece um imposto de 50 euros por animal utilizado como parte de um procedimento de investigação científica ou educacional, e de uma alteração de ecologistas que estabelece um “penalidade de ruído” nos veículos motorizados de duas e três rodas mais barulhentos. Ou mesmo esta alteração dos deputados do grupo Renascença que autoriza os fabricantes de cerveja a venderem sem licença.

O deputado (RN) Aurélien Lopez-Liguori conseguiu ter aprovado, com os votos de parte da esquerda, uma alteração que alarga à Gafam o pagamento do imposto sobre o volume de negócios dos operadores de comunicações eletrónicas.

Uma aliança castigada pelo deputado (Renascentista) Pierre Cazeneuve. “Todos os grandes lutadores da luta contra a extrema direita, onde estão vocês? »ele gritou. Carga que lhe foi devolvida poucos minutos depois pelo deputado (Ecologie-Nupes) Benjamin Lucas-Lundy, após a discussão de duas alterações apresentadas por um deputado da Renascença e um deputado da LR visando quase quadruplicar o imposto de selo pago nos pedidos de naturalização, de 55 a 200 euros.

“Inumanos”

Estas alterações, ambas rejeitadas, tensionaram os debates, com Eric Coquerel chamando-as de “desumano”antes de Véronique Louwagie, a deputada (LR) que deu origem a um deles, se comover, dizendo que o tomou como um “ataque pessoal”.

“Não considero você uma pessoa desumana”declarou o Sr. Coquerel em desejo de apaziguamento, ao responder: “Você me diz que isso te machuca, mas me machuca, porque, para mim, a direita republicana francesa não é a extrema direita. » “Acho que há alguns anos você não teria feito esse tipo de proposta”ele disse.

No início do dia, uma série de alterações apertadas, desta vez pretendendo aumentar significativamente o imposto sobre as autorizações de residência, já tinham inflamado as discussões. Foram rejeitadas por uma estreita maioria nas votações públicas, sugerindo um campo governamental muito dividido sobre o tema da imigração, que deveria ser objecto de uma nova lei lançada pelo governo Barnier.

