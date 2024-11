Porque é que a Alemanha apoia o genocídio de Israel em Gaza? | Conflito Israel-Palestina

Nenhum Estado tem sido tão assiduo no ataque ao movimento de solidariedade palestiniano e no apoio ao genocídio em curso de Israel em Gaza como a Alemanha.

Hoje, é impossível realizar uma manifestação pró-Palestina em Berlim ou noutro local da Alemanha sem enfrentar ataques da polícia, intimidação do Estado e acusações de anti-semitismo por parte da imprensa.

Em Abril, a Assembleia Palestina, uma conferência pró-Palestina de alto nível em Berlim, foi quebrado por centenas de policiais. O reitor palestino britânico da Universidade de Glasgow, Ghassan Abu Sitta, foi impedido de entrar na Alemanha para participar da conferência e deportado de volta para o Reino Unido. Mais tarde, ele foi proibido de entrar em todo o espaço Schengen.

Abu Sitta, um cirurgião que trabalhou como voluntário em vários hospitais de Gaza desde o ano passado, planejava fazer um discurso sobre as condições horríveis em que os ataques israelenses deixaram o sistema de saúde da Faixa. derrubado a proibição.

O antigo ministro das Finanças grego, Yanis Varoufakis, também foi proibido de entrar na Alemanha e impedido até de participar no Congresso através de uma ligação de vídeo.

As autoridades alemãs disseram que visaram Abu Sitta, Varoufakis e outros na conferência porque consideraram os seus discursos “anti-semitas”.

Não há verdade nesta afirmação. A Alemanha não está a silenciar as vozes pró-palestinianas para proteger os direitos dos judeus e combater o anti-semitismo. Isto é evidente não só no conteúdo do discurso que censura, mas também na forma como a Alemanha trata os judeus anti-sionistas que falam em apoio aos direitos palestinianos.

Iris Hefets, uma psicanalista germano-israelita em Berlim, por exemplo, foi presa em Outubro passado sob a acusação de anti-semitismo. Ela só “crime” caminhava sozinho com um cartaz que dizia: “Como israelense e como judeu, pare o genocídio em Gaza”.

No mesmo mês, mais de uma centena de artistas, escritores, académicos, jornalistas e trabalhadores culturais judeus-alemães publicaram uma carta aberta condenando a repressão da Alemanha ao discurso pró-palestiniano e as acusações de anti-semitismo dirigidas a todos – incluindo judeus como eles – que criticar a conduta de Israel.

“O que nos assusta é a atmosfera predominante de racismo e xenofobia na Alemanha, de mãos dadas com um filo-semitismo restritivo e paternalista. Rejeitamos em particular a combinação de anti-semitismo e qualquer crítica ao Estado de Israel.”

Então porque é que a Alemanha está a trabalhar tão arduamente para garantir que ninguém se pronuncie contra a conduta de Israel em Gaza, que desencadeou um caso de genocídio no TIJ?

A resposta está na história da Alemanha – mas não está, como muitos assumem, ligada aos esforços para expiar o Holocausto nazi e garantir que nunca mais aconteça.

A Alemanha nunca foi totalmente desnazificada. Nunca tentou chegar a um acordo com a política que levou à ascensão de Hitler.

No rescaldo da Segunda Guerra Mundial, a reaceitação do Estado alemão na comunidade internacional tornou-se dependente de um processo de desnazificação. No entanto, esse processo foi logo abandonado. Foi superado pela Guerra Fria. A Alemanha compensou os seus crimes contra os Judeus – mas não contra os Roma – ao fornecer apoio incondicional e ilimitado ao recém-fundado “Estado Judeu”, o posto militar avançado do Ocidente na Palestina: Israel.

Eliminar as estruturas políticas que levaram à ascensão dos nazis – o imperialismo e o complexo militar-industrial alemão – teria ido contra a necessidade de se opor à União Soviética.

Imediatamente após a guerra, houve forte oposição no Ocidente ao rearmamento alemão. O 1944 Plano Morgenthauapoiado pelo então presidente dos EUA, Roosevelt, apelou à eliminação completa da indústria de armas alemã e de outras indústrias que pudessem contribuir para a reconstrução de um exército alemão. A Alemanha do pós-guerra seria um estado agrícola e pastoril.

No entanto, a Guerra Fria significou que o Ocidente precisava da Alemanha como parte da aliança ocidental. O assessor mais próximo do chanceler Konrad Adenauer, Hans Globke, esteve integralmente envolvido na implementação das Leis Raciais de Nuremberg de 1935. Durante o julgamento de Eichmann em 1961, foram tomadas “precauções extraordinárias”. levado pelo promotor Gideon Hausner para evitar que o nome de Globke fosse divulgado.

Em 1953, a Alemanha começou a pagar reparações – não aos sobreviventes individuais do Holocausto, mas ao Estado de Israel sob a forma de bens industriais, incluindo armamento. O Ocidente concentrou-se na União Soviética. A desnazificação foi silenciosamente esquecida quando a Alemanha foi integrada nas alianças militares ocidentais, juntando-se à NATO em 1955.

Em vez da eliminação da ideologia genocida que preparou o caminho para o Holocausto, como foi originalmente pretendido, foi substituída por um abraço incondicional de Israel. Israel é tratado como “o país” da Alemanharazão de estado“.

Este abandono da desnazificação transformou o Holocausto nazi de um produto da crise social e económica da Alemanha durante o período de Weimar numa inexplicável anomalia a-histórica, que surgiu do nada e não tinha raízes na psique nacional alemã. Colocou a ascensão de Hitler e dos nazistas acima da classe e da política.

O Holocausto não foi o primeiro genocídio da Alemanha. Entre 1904 e 1907, o exército alemão comandado pelo general Lothar von Trotha matou 80% dos povos Herero e 50% dos povos Nama no sudoeste da África. Milhares foram conduzidos a campos de concentração, onde a maioria morreu.

O conceito nazista de “lebensraum” ou espaço vital foi desenvolvido em 1897 por Freidrich Ratzel. Trotha e os alemães fizeram campanha impiedosamente em direção a um “endlosung” ou solução final.

No “olhar genocida” Elizabeth Baer descrito este genocídio como “uma espécie de ensaio geral” para o holocausto nazista.

O administrador imperial da colônia, Heinrich Goring, era pai de Hermann Goring, vice de Hitler. Fischer realizou experiências horríveis nos presos, enviando as suas cabeças decepadas de volta para a Alemanha antes de treinar os médicos SS nazistas, incluindo Josef Mengele, o médico-chefe da SS em Auschwitz.

A aceitação por parte do Estado alemão do actual ataque de Israel em Gaza não é causada tanto pela culpa pelo Holocausto como pela necessidade de normalizá-lo e relativizá-lo. Apoiar o holocausto de Israel, como um acto de “autodefesa” necessária, permite à Alemanha manter as ficções que criou sobre os seus próprios holocaustos.

As autoridades alemãs compreendem perfeitamente que Israel está a cometer um genocídio e iniciou esta guerra com a intenção de limpar etnicamente e exterminar o povo palestiniano.

Eles viram as imagens de Gaza. Eles estão cientes dos bombardeios indiscriminados e da fome. Eles ouviram as provas apresentadas pela África do Sul no TIJ.

Eles sabem como o Ministro da Defesa Yoav Gallant iniciou o genocídio ao descrevendo Palestinos como “animais humanos” – a mesma frase de Himmler usado sobre os judeus em 4 de outubro de 1943, numa conversa com generais SS. Eles estão, sem dúvida, conscientes de que o Ministro das Finanças, Bezalel Smotrich, falou sobre quão “justificado e moral” seria fazer passar fome dois milhões de palestinianos.

Em suma, as autoridades alemãs sabem o que Israel está a fazer – sabem que o seu aliado está a cometer outro Holocausto. Estão simplesmente a tentar considerar isto normal, justo e inevitável, porque fizeram o mesmo várias vezes na sua história não tão distante.

As opiniões expressas neste artigo são do próprio autor e não refletem necessariamente a posição editorial da Al Jazeera.