A próxima presidência de Trump ameaça os planos de saúde de milhões de americanos | Notícias dos EUA

Marina Dunbar in New York



Milhões de americanos correm o risco de perder cobertura de saúde em 2025 sob Donald Trumppróxima administração.

Mais de 20 milhões de americanos dependem do mercado de seguros de saúde privados individuais para assistência médicaseguro privado subsidiado pelo governo federal.

Estes subsídios, programas que ajudam a reduzir o custo dos prémios de seguro de saúde, aumentaram a quantidade de assistência disponível para as pessoas que querem comprar seguro de saúde através da Lei de Cuidados Acessíveis, apelidada de Obamacare como uma peça legislativa de assinatura durante a administração de Barack Obama.

Este programa de subsídio específico resultou do Plano de Resgate Americano de 2021 da administração Biden e está previsto para expirar no final de 2025.

“As consequências de mais pessoas ficarem sem seguro são realmente significativas, não apenas a nível individual, com mais dívidas médicas e resultados menos saudáveis, mas também têm efeitos em cascata para os prestadores”, Sabrina Corlette, professora investigadora e co-diretora do Centro de Reformas do seguro saúde na Universidade de Georgetown, disse.

“Os prêmios sobem para quem tem seguro saúde; para as pessoas sem seguro de saúde, é financeiramente devastador. O resultado são dívidas médicas, salários enfeitados e penhoras sobre as casas das pessoas porque elas não conseguem pagar as suas contas”, disse ela.

O Plano de Resgate Americano não só adicionou subsídios adicionais, mas também ampliou os requisitos de elegibilidade, estendendo-os a muito mais pessoas da classe média dos EUA.

Foi anunciado no início deste ano pela administração Biden-Harris que 21,3 milhões de pessoas selecionaram um plano de mercado de seguro saúde do Affordable Care Act durante o Período de inscrição 0pen 2024.

Com Republicanos tendo agora conquistado o controlo da presidência, do Senado e possivelmente da Câmara, é altamente provável que o Congresso não vote para alargar a cobertura no próximo ano.

Presidente eleito Trump disse durante o debate presidencial com sua rival democrata, Kamala Harris, que tinha “conceitos de um plano” para substituir a Lei de Cuidados Acessíveis, mas ainda não os revelou. Anteriormente, ele tentou substituir a ACA em favor da Lei Americana de Saúdeum projeto de lei para revogar subsídios e regulamentações, que fracassou no Senado em 2017.

Os subsídios ajudaram a quase duplicar as inscrições no Obamacare durante o mandato de Biden, um recorde. A matrícula foi maior em estados do sul com votação republicana. O Congressional Budget Office (CBO) relata que a parcela de pessoas sem seguro saúde atingiu um mínimo de todos os tempos de 7,2% em 2023.

“Os aumentos (nos subsídios) de 2021 ajudaram milhões de pessoas a pagar pelo seguro saúde”, disse Corlette. “Isso levou à menor taxa de não segurados que já vimos neste país e ajudou a aumentar a segurança financeira de milhões de famílias.”

No mês passado, o presidente republicano da Câmara, Mike Johnson, fez uma postura contra a ACA num evento na Pensilvânia, dizendo a uma multidão que haveria mudanças “massivas” no sistema de saúde na América se Donald Trump ganhasse as eleições.

O CBO estima que quase 4 milhões de pessoas perderão a sua cobertura em 2026 se os subsídios não forem alargados, porque não conseguirão arcar com o custo crescente dos planos de saúde. Os americanos de baixos rendimentos ainda receberiam alguma assistência federal, enquanto aqueles que pertencem à classe média a perderiam completamente.

Apesar dos subsídios de 2021 terem alargado a cobertura a mais de 20 milhões de pessoas, a ACA continua a ser uma opção falha para a cobertura de cuidados de saúde e tem sido um factor importante na condução de dívida médica.

Para 2025, o limite do próprio bolso para um plano de mercado não pode ser superior a US$ 9.200 para um indivíduo e US$ 18.400 para uma família, de acordo com o Departamento de Saúde e Serviços Humanos. Esses preços representam o limite legal que as seguradoras podem fazer com que as pessoas gastem em seus planos.

Mas os especialistas em política insistem que o sistema imperfeito da ACA ainda é preferível a milhões de americanos que ficam sem seguro de saúde.

