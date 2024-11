A chuteira de Thomas Ramos ajuda a França a uma vitória emocionante sobre a Nova Zelândia | Série Nações de Outono

A segunda parte da sexta temporada de Cobra Kai estreou na Netflix na sexta-feira (15), levando os jovens lutadores do Miyagi Do para o perigoso torneio Sekai Taikai em Barcelona. No entanto, os dramas da série continuam indo além das lutas e contaram com um retorno inesperado em seu último episódio. Saiba mais a seguir, no texto que possui leves spoilers da produção!

Utilizando inteligência artificial, a Netflix e a Sony reviveram o Senhor Miyagi, um dos principais nomes da franquia Karate Kid. O personagem interpretado era interpretado por Pat Morita, que faleceu em 2005, após viver o mestre de karatê em diversos filmes da franquia.

Enquanto o retorno do personagem é surpreendente por causa do falecimento do ator, Miyagi ainda é uma figura muito influente no universo de Cobra Kai. Por causa disso, os criadores da série resolveram trazê-lo de volta em uma cena no episódio final da parte 2 da sexta temporada.

@mateusmognon A sexta temporada de Cobra Kai ganhou novos episódios com uma homenagem polêmica para Pat Morita, ator falecido em 2005 que interpretava o icônico Sr Miyagi. O personagem de Karatê Kid foi revivido com o uso de inteligência artificial (IA) para uma cena da parte 2 da última temporada, que já está disponível na Netflix. Você pode ver a cobertura completa lá no site do @Minha Série ?? #Netflix #cobrakai #karatekid ? som original – Mateus Mognon

Como Miyagi retorna em Cobra Kai?

O retorno de Pat Morita ao papel com uso de inteligência artificial acontece em uma cena com Daniel Larusso, interpretado por Ralph Macchio. O atual sensei do Miyagi Do está sonhando que luta com uma versão jovem do seu mestre.

Em seguida, após perder a luta, Daniel-san começa a tomar diversos golpes da versão mais jovem de seu mestre. Isso faz com que o personagem comece a piscar e eventualmente veja a versão de Miyagi que conhecemos dos filmes. Confira a imagem abaixo:

Além de ter seu rosto recriado com inteligência artificial, o personagem também teve uma fala no episódio. No final da luta, Miyagi diz que escondeu detalhes de sua vida porque Daniel-san nunca esteve pronto para toda a verdade.

A cena acaba com Daniel Larusso acordando no hotel em Barcelona, com os créditos iniciais de Cobra Kai aparecendo logo em seguida. Depois, seguimos para as lutas finais do Sekai Taikai, mas com o personagem levando o peso da ausência de respostas sobre Miyagi.

Como o personagem retornou em Cobra Kai? Criadores explicam

Em entrevista ao Deadline, os criadores de Cobra Kai comentaram sobre a aparição de Miyagi no último episódio da parte 2 da sexta temporada. De acordo com o roteirista Jon Hurwitz, o retorno do personagem foi discutido com Ralph Macchio e planejado com cuidado, para não manchar o legado de Pat Morita.

“Isso era algo que estava para acontecer há muito tempo. Era algo que não tínhamos certeza se faríamos no programa”, explicou o roteirista. “Mas, como a tecnologia melhorou e estávamos em nossa temporada final, sentamos com Ralph e discutimos o que ele adoraria ver nesta temporada final”.

De acordo com Hurwitz, o andamento da história permitiu que tudo fosse feito de maneira natural. “A ideia de ele dividir o tempo de tela com Pat Morita novamente era algo que ele [Ralph] adoraria encontrar uma maneira de fazer acontecer. Descobrir que o Sr. Miyagi aparentemente matou alguém no Sekai Taikai pode ser algo que estaria rolando na cabeça de Daniel de uma forma emocional que poderia potencialmente levar a uma sequência de sonho interessante.”

Josh Heald, que também trabalha na série, revelou que a cena foi realizada utilizando tecnologia de inteligência artificial e um ator substituto. “Há uma combinação de tecnologias práticas, digitais e artificiais que se juntam para fazer isso acontecer. Há um verdadeiro artista substituto para esse momento”, explicou.

O roteirista também detalhou o processo da criação da voz do ator. “Há algum design digital, como mapeamento de rostos que acontece e uso de inteligência artificial para tudo isso, especialmente quando se trata de voz. Com a voz, ela não começa apenas gerada por computador. Ela tem que começar com uma performance e um tom que precisa ser correspondido para que não pareça monótono. Usamos algumas tecnologias que não estavam disponíveis nem um ano atrás.”

Miyagi aparecera novamente em Cobra Kai?

Como Pat Morita voltou ao papel de Miyagi com IA em uma visão de Daniel-san, é difícil dizer se o personagem retornará para a série em outros momentos. A última temporada de Cobra Kai ainda tem mais episódios para receber em fevereiro de 2024, quando finamente terá a sua história concluída.

No entanto, como o grande mistério de Miyagi ainda conta com pontas soltas, não seria uma surpresa ver o retorno do personagem em Cobra Kai novamente. Os episódios finais da série chegam na Netflix em 13 de fevereiro de 2025.

