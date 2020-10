A coisa mais incrível sobre o Subway

Sanduíches são um alimento super nutritivo; e graças a ele podemos desfrutar de um lanche prático, simples e saudável a qualquer hora do dia.

Um dos restaurantes mais bem avaliados do mundo é a rede de fast food Subway; que oferece aos seus consumidores uma grande variedade de alimentos para que possam apreciá-lo sempre que quiserem.

Subway é uma franquia extremamente famosa

A empresa global Forbes classificou o Subway como o terceiro estabelecimento de fast food mais famoso; com outras empresas como McDonald’s ou também KFC, que são definidas como as melhores do mercado atual.

Além disso, é importante destacar certos aspectos realmente interessantes para os amantes de fast food; como é sua história, seus estabelecimentos e também o posicionamento significativo que eles alcançaram ao longo dos anos. Se você quiser saber mais sobre os Subway preços, recomendamos continuar aqui.

Sua história

A história do Subway não é a mesma das outras empresas que estão disponíveis no mercado atual, porque seu fundador Fred DeLuca tinha apenas 17 anos quando elaborou um plano para abrir sua empresa de sanduíches.

Além disso, DeLuca teve como objetivo inaugurar um espaço gastronômico para custear seus estudos; e foi capaz de alcançar seus objetivos graças a Peter Buck, que emprestou-lhe US$ 1000 para fundar seu estabelecimento.

Inicialmente, a corporação procurou manter o nome de seu querido amigo Peter Buck. Embora com o tempo tenha ocorrido diversas variações e quando a empresa começou a prosperar decidiram modificá-lo para alcançar o que conhecemos atualmente como Subway.

Estabelecimentos do Subway

O restaurante de fast food Subway possui 44.822 estabelecimentos em todo o mundo; excedendo a quantidade de franquias operadas pelo McDonald’s Corporation (36.899 lojas).

Ao mesmo tempo, possui inúmeros estabelecimentos na América Latina, como Brasil, Colômbia, Argentina, Bolívia e Venezuela. Embora o México seja um dos países posicionados com o maior número de franquias do Subway.

Posicionamento

O posicionamento do Subway ocorreu graças às estratégias de marketing que tem usado desde sua criação. Enquanto esta franquia é especializada em preparação de lanches, dá aos seus clientes a oportunidade de fazer o sanduíche ao seu gosto.

Além disso, o crescimento desta empresa também se deve ao frescor de seus alimentos, e também a variedade de proteínas que oferece ao seu público. Assim, você pode escolher todos os nutrientes que quer desfrutar de um delicioso e crocante sanduíche Subway.

Este restaurante tem um cardápio bastante variado onde você pode escolher o que quer comprar. Seu cardápio é composto por biscoitos, sanduíches italianos, pizzas e também saladas.

Subway hoje

Hoje faz mais de 45 anos desde que o Subway iniciou suas vendas; e graças aos seus esforços foram capazes de permanecer como uma das franquias de fast food mais importantes do mercado.

Para o ano de 2017, Subway decide mudar sua imagem por uma muito mais fresca e quente, adicionando estilo às suas refeições. Além disso, a renovação proporcionou maior segurança, liberdade e confiança à sua marca.