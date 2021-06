Apps que ajudam a cuidar dos cabelos

Aplicativos facilitam a rotina de cuidados com os cabelos em casa, além de soluções profissionais para tornar o dia a dia no salão de beleza mais prático. Confira!

A tecnologia facilita diversas atividades no dia a dia, como comunicação, trabalho, estudo, alimentação, sono, exercícios físicos e também cuidados com o cabelo.

São diversos aplicativos que podem ser usados no celular para facilitar a rotina de cuidados, desde em casa como planejar o cronograma capilar até mesmo para profissionais da beleza que querem um cotidiano mais prático e conectado.

Quais os principais aplicativos para cuidados capilares?

Alguns aplicativos para cuidados capilares já permitem testar cortes e penteados, novas cores, produtos mais apropriados ao tipo de cabelo, referências, entre outras funcionalidades.

Por isso, separamos alguns apps de acordo com utilidades similares e mais procuradas.

Simulação de cortes e colorações

Algumas pessoas têm certo receio em fazer mudanças radicais principalmente por não saber como o resultado pode ficar. Essa dificuldade de imaginar o futuro cabelo pode desestimular transformações desejadas.

Pensando nisso, tanto cabeleireiros quanto clientes podem usar os aplicativos de simulação de corte e cores, o que ajuda a visualizar o resultado e decidir sobre as mudanças, especialmente quando elas são mais significativas. Alguns deles incluem:

● Cabelo Cor Changer Real: a partir da foto da pessoa é possível simular diferentes cores de cabelo, incluindo tons de vermelho, verde, azul e roxo, por exemplo;

● ModiFace Hair Color: usando a foto da cliente é possível simular diferentes tonalidades nos fios, incluindo com efeito de mechas e luzes nos fios, podendo verificar os resultados de antemão;

● Hair Style Try On: com uma seleção de modelos de corte de cabelo que são tendência, a cliente ou cabeleireiro podem simular os possíveis cortes e avaliar previamente aquele que combina mais com o estilo e personalidade individual;

● Hair Color Studio: opção mais profissional é usada por cabeleireiros para testar as possíveis colorações de forma que a cliente possa experimentar diferentes tons e cores antes de tomar sua decisão.

Portanto, são diversos aplicativos para cuidar dos cabelos e ajudar a evitar uma transformação que, no final das contas, não será bem-vinda. Com isso, cabeleireiros e clientes têm um recurso adicional antes de decidir sobre cortes e colorações.

Referências

Antigamente, os salões de cabeleireiro eram repletos de revistas para servir de inspiração aos clientes que podiam consultar as tendências nesses catálogos, fosse para novos cortes ou opções de tintura.

As revistas não são mais tão comuns, o que não significa que não existe uma nova alternativa para esse tipo de referência. Alguns aplicativos incluem:

● Beatylish: aplicativo que permite acompanhar as últimas tendências, por estação do ano, de tonalidades e cortes de cabelo, garantindo que o salão mantenha-se atualizado e sempre com novidades às clientes;

● Instagram: apesar de o instagram ser um aplicativo mais genérico, ele está cheio de perfis especializados em diferentes tipos de cabelo, permitindo que clientes e cabeleireiros busquem referências e novidades.

As referências contribuem muito no trabalho do cabeleireiro e na decisão das clientes, permitindo imaginar como serão os resultados antes do atendimento.

Organização de tratamento em casa

A rotina de cuidados em casa também pode suscitar dúvidas e, principalmente, dificuldade de criar e acompanhar um cronograma. No entanto, alguns aplicativos podem ajudar nesses objetivos, como:

● Meu cronograma capilar: a partir de um quiz com perguntas e testes para entender como o seu cabelo está atualmente, o aplicativo cria um cronograma capilar personalizado que inclui etapas de hidratação, nutrição e reconstrução;

● Meu Diário Capilar: após perguntas como comprimento, tipo de fio, cor, químicas e outras, o aplicativo organiza um cronograma capilar ideal de acordo com as características do seu tipo de cabelo, incluindo as três etapas de cuidado.

Os aplicativos de organização de tratamento em casa facilitam a rotina, indicando de forma personalizada quando e quais cuidados devem ser feitos.

Seleção de produtos por tipo de cabelo

É muito comum ter dúvidas sobre quais produtos capilares usar e quais as substâncias que devem ser evitadas de acordo com o tipo de cabelo. Alguns aplicativos facilitam essas etapas, como:

● CG Helper: pensado para auxiliar no tratamento de cabelos cacheados, faz a leitura do código de barras para indicar se o produto é apropriado ou não, inclui listas de substâncias a serem evitadas, como silicone e sulfatos, e disponibiliza uma lista de produtos recomendados;

● HairKeeper: por meio de uma foto dos ingredientes de um shampoo ou condicionador, o aplicativo lê as informações e indica se o produto contém substâncias a serem evitadas como silicones, álcool secante, potenciais alérgenos e outros.

Esses aplicativos podem ser usados por profissionais de beleza para decidir quais produtos usar no salão e também por clientes para contribuir na decisão de quais os produtos mais apropriados.

Delivery de serviços de beleza

Atualmente, a tecnologia também tem ajudado a reunir profissionais de beleza e clientes. O aplicativo Singu é um exemplo, funcionando como um intermediário entre profissionais e quem precisa dos serviços.

São diversos os serviços estéticos que podem ser feitos em casa por um profissional como escova lisa e modeladora, design de sobrancelhas, depilação, manicure e pedicure e massagem.

Organização para cabeleireiros

Os aplicativos também são usados para facilitar processos de gestão e organização de profissionais de beleza. Nos salões, por exemplo, os cabeleireiros têm algumas opções, como:

● Top Salão: aplicativo que permite que a agenda do profissional seja disponibilizada aos clientes que podem fazer o agendamento diretamente no aplicativo. Como facilidade para o profissional ele não precisa atender ligações e responder mensagens durante o dia e é notificado sobre seus agendamentos do dia;

● Belasis: aplicativo completo que integra informações do salão de beleza, facilitando a gestão de atendimento, mas também os pagamentos e processos organizacionais.

Portanto, são diversas as tecnologias que facilitam a rotina no salão de beleza e também ampliam o leque de referências dos profissionais e clientes. Bem como a quantidade de apps que auxiliam os próprios usuários a cuidar melhor de si.

A tecnologia também chegou à medicina capilar, permitindo diagnósticos mais precoces e tratamentos mais resolutivos.

Casos como calvície, queda de cabelo, caspa, coceira e outros problemas envolvendo cabelos e couro cabeludo hoje em dia são tratados por um médico especialista em cabelos.

Afinal, a evolução da tecnologia e dos recursos disponíveis ajudam a reconhecer, cuidar, escolher e até resolver dúvidas e problemas associados aos cuidados capilares.