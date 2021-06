Preso finge estar com dor de barriga, é levado ao Pronto-Socorro de Rio Branco e foge

O presidiário Luiz Fernando Maia de Souza, conhecido pelo apelido “Dick Vigarista”, de 20 anos, fugiu de dentro do Pronto-Socorro de Rio Branco na manhã desta terça-feira, 8, mesmo estando sob a custódia de Policiais Penais.

Ao ac24horas, o presidente do IAPEN, Arlenilson Cunha, informou que o presidiário alegou estar com dores abdominais na noite dessa segunda-feira, 7, e foi encaminhado ao Pronto-Socorro de Rio Branco sob a custódia dos Policiais Penais.

Na manhã desta terça, foi feito um exame de ultrassonografia e nada foi constatado no detento, que logo após pediu para ir ao banheiro, onde foi algemado.

Os policiais penais teriam se afastado por alguns minutos e quando voltaram e abriram a porta do banheiro, encontraram apenas a algema com a chave e “Dick Vigarista”, já havia fugido do hospital.

Arlenilson informou ainda que já está sendo apurado as circunstâncias da fuga. A corregedoria já foi acionada, já foi feita a comunicação à Vara de Execuções Penais e os servidores que estavam fazendo a custódia serão todos ouvidos. Cunha disse ainda que as força policiais seguem em busca de encontrar o fugitivo e será aberto uma investigação se houve facilitação na fuga do detento.

Segundo informações da polícia, “Dick Vigarista” estava preso desde o dia 27 de fevereiro deste ano pelos crimes de roubo, receptação e corrupção de menores. Apesar da pouca idade, Luiz Fernando responde por pelo menos por 9 inquéritos na justiça por crimes de roubo, extorsão, estelionato, falsificação de documento oficial e tem uma grande influência como membro da facção Comando Vermelho.