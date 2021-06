Policiais impedem nova tentativa de fuga de detentos no presídio de Rio Branco

Policiais penais do Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen/AC) frustraram um plano de fuga na tarde desta terça-feira, 8, impedindo que dois presos fugissem da Unidade de Regime Fechado 1 do Complexo Penitenciário de Rio Branco.

Durante uma revista de rotina, os policiais descobriram o início de um buraco na parede de uma cela no Pavilhão Q, onde dois presos, que não tiveram os nomes revelados, cumprem pena.

Diante da situação, os presos da cela foram conduzidos ao isolamento cautelar e um procedimento administrativo será aberto para apurar a ocorrência.