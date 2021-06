Mais de 300 servidores do Acre receberam pagamento irregular do auxílio emergencial

Um trabalho conjunto do Tribunal de Contas do Estado do Acre (TCE) e a Controladoria Geral da União (CGU) identificaram 345 servidores municipais e estaduais que receberam, de forma indevida, a 1° parcela do Auxílio Emergencial do governo federal em 2021.

As investigações verificaram cruzamento de dados e foi possível identificar pagamentos da 1ª parcela do Auxílio Emergencial de 2021 feitos de forma indevida a servidores públicos estaduais e municipais do Acre.

Os valores somam R$ 69.050,00 (sessenta e nove mil e cinquenta reais) pagos irregularmente para 345 servidores municipais e estaduais.

Segundo o presidente do Tribunal de Contas, Conselheiro Ronald Polanco Ribeiro, houve avanço e o resultado é notório, já que no ano de 2020, os recursos pagos de forma irregular por meio do Auxílio Emergencial aos servidores públicos foram da ordem de mais de 2 milhões de reais e este ano, com o mesmo cruzamento de dados se observa uma redução bem significativa, já que foram pagos de forma irregular menos de 70 mil reais.

No entanto, pela forma de operacionalização do benefício, os órgãos competentes destacam que é possível que os servidores não tenham feito solicitação para seu recebimento, mas que tenham sido incluídos como beneficiários do Auxílio Emergencial de forma automática por fazerem parte do Cadastro Único para programas sociais ou por se tratar de beneficiários do Programa Bolsa Família. Outra possibilidade é que o CPF tenha sido inserido como solicitante do auxílio de forma indevida por outra pessoa e não necessariamente pelo próprio servidor público.