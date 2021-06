Motociclista morre e mulher fica em estado grave após colisão em poste de energia

Um grave acidente tirou a vida do motociclista José Alexsandro Cruz Vieira, de 25 anos, e deixou uma mulher gravemente ferida na madrugada desta terça-feira, 8, na rua Isaura Parente, situada no bairro Estação Experimental, nas proximidades do SESI, em Rio Branco.

De acordo com informações da Polícia, o casal trafegava em uma moto modelo Honda, de cor vermelha, quando perdeu o controle e colidiu contra um poste de energia. Com o impacto, Alexandre e a mulher foram arremessados e bateram a cabeça.

Populares que presenciaram o acidente acionaram a ambulância do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), mas quando os paramédicos chegaram ao local, nada puderam fazer por Alexandre, que já se encontrava sem vida.

A mulher recebeu os primeiros atendimentos e foi encaminhada ao Pronto-Socorro de Rio Branco em estado de saúde grave. Segundo o Médico do SAMU, a paciente sofreu uma fratura no maxilar e hemorragia no ouvido. Policiais Militares do Batalhão de Trânsito (BPtran) isolaram a área para os trabalhos de perícia.

O corpo de José Alexandre foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para exame cadavérico. A moto foi removida por um guincho ao pátio do Departamento de Trânsito (Detran).