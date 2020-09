Emigrar para o Uruguai. Conversamos com o tributarista Dr. Fernando Alonso

A classe alta brasileira apoiou em massa a eleição de Bolsonaro, que prometeu um governo com punho de ferro e reformas liberais com o auxílio de Paulo Guedes. Bolsonaro simbolizou a esperança de colocar a casa em ordem, após os duros golpes de corrupção dos últimos anos.

As ações do novo governo, o distanciaram do eleitorado que o levou à presidência. Com uma operação Lava Jato desmembrada, os freios colocados sobre as reformas de Guedes e um gerenciamento caótico da pandemia, milhões de cidadãos perderam a esperança.

Acompanhando este sentimento, 2019 foi marcado por um drástico aumento da emigração para Portugal. Ao contrário dos períodos anteriores, estas não eram pessoas em busca de um emprego melhor, mas agora a saída era constituída por empresários de sucesso em busca de um lugar mais seguro para se viver.

O Uruguai, por outro lado, sob a orientação de seu Presidente, realizou uma série de ações que posicionaram “los hermanos” como o destino mais atraente este setor poderoso e desencantado de nossa população.

“O Uruguai já era um excelente destino turístico. Punta del Este é considerada a joia sul-americana. Mas, a boa gestão da pandemia e as excelentes oportunidades fiscais fizeram deste país um destino dos sonhos dos empresários estrangeiros, não só para passar o verão, como também para viver.” disse Dr. Fernando Alonso, advogado brasileiro estabelecido no Uruguai.

Os requisitos para obter residência uruguaia foram reduzidos. O país vizinho somente tributa a renda de fonte doméstica, de modo que os brasileiros que têm renda no exterior e se estabelecem permanentemente lá poderiam ser liberados do pagamento de impostos sobre sua “renda internacional”, uma proposta muito atraente para muitos. Além disso, Uruguai oferece um “tax holliday” de 10 anos para os migrantes que chegam ao país.

O idioma não é uma barreira.

Com dezenas de cidades fronteiriças, o português está amplamente difundido. Há muitas opções de ensino de escolas trilíngues em todo o país.

Entre seus serviços ao público brasileiro, Dr. Fernando Alonso possui escritório na fronteira “Rivera – Santana do Livramento”, no qual recebe pessoas interessadas em se estabelecer no Uruguai, fornecendo-lhes a logística necessária, tanto para abertura de contas bancárias, procura de imóveis para residência, como até mesmo trâmites de mudança.

“Filho de pais uruguaios, me estabeleci no Uruguai e tenho uma grande afeição por este país.” “Meu trabalho consiste em apoiar meus compatriotas para que possam seguir o mesmo caminho que eu”, diz Dr. Fernando Alonso.