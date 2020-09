Especial: Mini Cooper, 61 anos de inovação implacável

O Mini Cooper é um carro que todos amamos, porém sua história nem sempre foi esportiva, neste pequeno artigo mostramos o que aconteceu em seus 61 anos de história.

Mini Cooper Foto de capa: Mini original, irmão mais velho do Cooper. Antes doexistia apenas o Mini, o primeiro carro da marca MINI em 1959, há 61 anos.

Este carro, para muitos, foi o mais influente da história, pioneiro em muitas coisas que hoje parecem normais para nós.

Sem dúvida o especial do Mini, e mais tarde do Mini Cooper foi o seu design, o responsável por este aspecto do carro foi Alec Issigonis.

A famosa frase do designer de carros foi: “Eu não inventei o Mini, eu só desenhei”

O carro pequeno tinha apenas um motor de 34 cavalos, para seus 600 quilos, nada mais necessário.

Curiosidade: o codinome antes da comercialização do Mini era ADO 15, ADO, por sua sigla em inglês: Austin design office, ou em português: oficina de design de Austin.

Alec, o designer do Mini, pensou em um carro de fabricação barata, é daí que vem sua simplicidade.

Versões:

Dada a popularidade do Mini original, a marca britânica logo lançou variantes dele.

Mini luxuoso

Todos os carros populares da época tinham uma versão “luxuosa” em geral essas versões têm as seguintes características:

-Cor distinta.

-Estofamentos e poltronas de maior qualidade.

-Melhores acabamentos.

Como você pode ver, naquela época tudo era mais simples, agora as versões “premium” dos carros têm uma infinidade de recursos únicos, principalmente eletrônicos.

Mini pickup:

Definitivamente um carro muito especial.

Mini Moke:

Se achou que a Mini Pickup era estranha, espere que lhe digamos como é o Moke.

O Mini Moke foi originalmente lançado para competir com o Jeep.

Infelizmente o Moke não foi tão bem quanto o desejado, a tração dianteira e as rodas pequenas não lhe deram uma chance frente ao Jeep.

El aO carro de 56 anos é agora muito procurado, dada a baixa demanda do veículo, apenas 14.000 unidades foram fabricadas.

Mini Cooper:

Em 2001, a BMW adquiriu a marca MINI e percebeu o potencial esportivo daquele carro de 1959.

O designer de carros Cooper pensou que adicionar um motor mais potente ao carro antigo poderia transformá-lo em um carro esportivo de excelência.

Felizmente para todos ele estava certo, então em 2001 nasceu o primeiro Mini Cooper, um carro com muitos fãs.

Hoje o Mini Cooper é renovado ano a ano pela marca britânica MINI.