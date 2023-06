Musk x Zuckerberg: a luta bilionária da era da mídia social

Os chefes do Twitter e do Meta elevam sua rivalidade pessoal com proposta de combate na jaula.

Mesmo para os padrões de rixas entre bilionários e bilionários, a proposta de luta entre Elon Musk e Mark Zuckerberg se destaca.

Os dois concordaram provisoriamente, por meio de postagens na quarta-feira em seus respectivos sites de mídia social, com o duelo após anos de tensões silenciosas que se tornaram mais intensas com a aquisição do Twitter por Musk no final do ano passado.

Desde então, Zuckerberg viu uma abertura para atacar o rival Twitter, que foi assolado por dramas e erros sob seu novo proprietário. A última chance: fazer com que suas Platforms preparem sua própria oferta semelhante a um tweet por meio do Instagram. Meta META 1,15 %aumentar; triângulo apontando verde para cima

Mesmo que os dois magnatas dos negócios nunca se encontrem no ringue, a última explosão entre eles – e o espetáculo de se eles vão ou não vão em frente – ressalta a crescente rivalidade de seus interesses comerciais, injetando energia renovada. em uma batalha por dólares de publicidade em mídia social.

É muito cedo para dizer se Meta versus Twitter irá se classificar lá com os confrontos épicos de marcas do século passado – sejaFord versus Chevrolet ou Coca-Cola versus Pepsi. Mas está claro que os chefes estão preparados para uma luta.

Nos bastidores, os dois mantêm uma rivalidade latente há anos, ocasionalmente tirando fotos públicas um do outro sobre IA e outros tópicos.

Em particular, eles reclamaram um do outro, de acordo com aqueles que ouviram: Musk, sem dinheiro há anos, remoeu que Zuckerberg ganhou tanto dinheiro tão facilmente com software enquanto trabalhava arduamente em carros elétricos e foguetes espaciais. Enquanto isso, Zuckerberg ansiava pelo tipo de estima inovadora que Musk recebia, disseram essas pessoas.

Este mês, os executivos da Meta revelaram aos funcionários seu concorrente no Twitter, apelidado internamente de Projeto 92, que esperam lançar em breve. O diretor de produtos, Chris Cox, sugeriu, como relatou o The Wall Street Journal , que o produto foi inspirado por usuários que desejam uma plataforma de mídia social “gerida de maneira sensata”, uma escavação na empresa de Musk.

Desde que assumiu o controle do Twitter no final de outubro, Musk enfrentou vários desafios para reinventar a empresa ao seu gosto, incluindo uma redução nos gastos com publicidade entre as marcas, em parte, preocupadas com as incertezas da empresa. Em resposta, Musk disse que precisava fazer cortes drásticos de custos, incluindo a redução da força de trabalho , para evitar a falência .

Agora, ele diz que a empresa está a caminho de ter um fluxo de caixa positivo e contratou um executivo de publicidade de TV de alto nível para ser CEO para melhorar as relações com os anunciantes.

Em meio a artigos de notícias sobre os planos de Zuckerberg de competir com o Twitter, Musk o atacou com insultos online. Um usuário do Twitter esta semana alertou Musk, observando a recente publicidade de Zuckerberg sobre sua busca por artes marciais.

“Estou pronto para uma luta na gaiola se ele estiver lol”, tuitou Musk na terça-feira. Zuckerberg, que vem treinando jiu-jitsu, respondeu no dia seguinte no Instagram: “Me mande a localização”.

Musk então twittou : “Se isso for real, eu farei isso”. Mais tarde, ele sugeriu que eles se encontrassem para uma partida em Las Vegas.

Durante a noite, Musk twittou sobre o confronto em potencial, inclusive abordando a questão de que Zuckerberg parece estar no auge da forma física. Uma fotografia de Musk no ano passado, mostrando-o fora de forma e sendo lavado sem camisa, ressurgiu no Twitter.

“Eu tenho esse grande movimento que chamo de ‘The Walrus’, onde eu apenas deito em cima do meu oponente e não faço nada”, tuitou Musk .

A luta proposta para esta semana remonta ao início dos anos 1990, quando Herb Kelleher, co-fundador daSouthwest Airlines , resolveu uma disputa de negócios por queda de braço com um rival na frente de uma platéia em uma arena de Dallas em um evento apelidado de “Malice in Dallas”. Os resultados, porém, foram combinados de antemão, de acordo com o histórico do evento no site da Southwest.

Os sinais da animosidade pública da dupla de tecnologia datam de 2016, quando a SpaceX, empresa de foguetes de Musk, foi contratada para transportar um satélite ao espaço para o Facebook oferecer acesso à Internet em grandes partes da África subsaariana.

No entanto, uma explosão no solo durante um teste de rotina destruiu o foguete e o satélite, interrompendo as ambições de Zuckerberg.

“Estou profundamente desapontado ao saber que o fracasso do lançamento da SpaceX destruiu nosso satélite que teria fornecido conectividade a tantos empreendedores e a todos os outros em todo o continente”, escreveu ele.

Um foguete da SpaceX explodiu no local de lançamento em Cabo Canaveral, na Flórida, em 2016, destruindo um satélite que o Facebook planejava usar para oferecer acesso à internet em grandes partes da África subsaariana. FOTO: HO/AGENCE FRANCE-PRESSE/GETTY IMAGES

Um ano depois, eles estavam trocando farpas por inteligência artificial, que Musk alertou que poderia ser perigoso para a humanidade.

Durante um vídeo ao vivo no Facebook em seu quintal enquanto fumava um pouco de carne, Zuckerberg foi questionado sobre essa postura. “Com IA, especialmente, estou muito otimista, acho que as pessoas que são pessimistas e… tentam criar esses cenários apocalípticos… eu simplesmente não entendo. É realmente negativo e, de certa forma, acho que é bastante irresponsável”, disse ele.

Musk respondeu em um tweet . “Falei com Mark sobre isso. Sua compreensão do assunto é limitada”, disse Musk.

Em 2018, em meio à controvérsia do Meta sobre as preocupações com a privacidade do usuário nas eleições presidenciais de 2016 e um movimento subsequente de exclusão do Facebook, Musk juntou-se a ele com seus próprios tweets sobre o assunto. tesla e a SpaceX, onde ele é CEO, deletaram suas páginas no Facebook.