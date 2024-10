A Costa do Marfim depende tanto de energias verdes como de combustíveis fósseis

Engenheiro na usina solar de Boundiali, Costa do Marfim, 22 de maio de 2024. SIA KAMBOU / AFP

Os painéis solares estão a florescer no norte do país e o petróleo flui das suas costas. A descarbonização é tão elogiada quanto os combustíveis fósseis são aclamados. Em Costa do Marfimtoda energia é boa para consumir, verde ou não. E por uma boa razão: Abidjan deve aumentar constantemente a sua produção de electricidade para manter o seu crescimento a uma taxa sustentada (6,2% em 2023, de acordo com o Fundo Monetário Internacional) e satisfazer as necessidades crescentes da sua população.

Com uma forte demografia e uma indústria em expansão, o objectivo declarado pelas autoridades é cobrir 100% do país com electricidade até 2025, em comparação com os 90% actuais. O Estado planeia, portanto, expandir a sua frota energética, ao mesmo tempo que se esforça para a tornar mais verde. Em 2030, o cabaz energético deve consistir em 45% de energias renováveis ​​se o governo quiser cumprir os seus compromissos climáticos, com o objectivo final de reduzir as emissões de gases com efeito de estufa em 31,4% em relação a 1990.

O desafio é imenso. Em 2024, mais de 70% dos 13.343 gigawatts-hora (GWh) de eletricidade consumida na Costa do Marfim provirão de quatro centrais térmicas. O terço restante é produzido quase inteiramente pelas sete barragens hidroelétricas em serviço (cerca de dez outras estão em estudo ou em construção) e, durante vários meses, graças aos painéis fotovoltaicos. Em Abril, o Primeiro-Ministro, Robert Beugré Mambé, inaugurou parte da primeira central solar do país em Boundiali (noroeste), “o maior da África Ocidental”que terá capacidade de 80 megawatts (MW) em 2025.

Cerca de dez projetos semelhantes estão em estudo ou em construção no norte do país, ensolarado e, portanto, adequado para o estabelecimento de parques solares. Estes deverão representar 9% (678 MW) do mix energético dentro de cinco anos, segundo o governo, que está determinado a concentrar-se na energia solar para acelerar a sua transição energética.

Dendezeiros

Esta diversificação também se dá graças à biomassa, a energia primária utilizada na Costa do Marfim, nomeadamente para cozinhar. Várias iniciativas estão surgindo para a reciclagem de plantas, incluindo as lideradas pela empresa Biovea Energie, que lançou em julho de 2023, em Aboisso (sudeste), a construção da primeira central elétrica do país movida a resíduos de óleo de palma. Prevista para 2025, a usina deverá ter, com sua expectativa de 46 MW, “o maior da sub-região da África Ocidental”alegra o governo. Projetos de reaproveitamento de talos de algodão em Boundiali (25 MW) ou de frutos de cacau em Gagnoa (centro-oeste, 20 MW) também estão em estudo.

