10 policiais supostamente mortos em Dera Ismail Khan – DW – 25/10/2024

Martin Kettle



GOrdon Brown trouxe sua bússola moral ao primeiro-ministro. Boris Johnson, notoriamente, não o fez. Sob Keir Starmerhá mais uma vez uma bússola moral em Downing Street. Mas algo mais desapareceu. Demasiadas vezes, o Partido Trabalhista parece agora não ter uma bússola moral, mas sim uma bússola política plenamente funcional. Nunca precisou tanto de um como hoje.

A história recente sugere que a bússola política de qualquer governo é uma personificação poderosa do seu instinto de sobrevivência. A bússola aborda os perigos, bem como as atrações, de um curso de ação. Reconhece que a forma como uma ação será retratada é uma realidade tão poderosa quanto a intenção por trás dela. Prioriza aderência, velocidade e talento proativo, bem como disciplina sobre prioridades.

A evidência mais recente de que a bússola política do Partido Trabalhista se perdeu está na desnecessária e exagerada polêmica sobre seu papel nas eleições dos EUA. Aqui, mais uma vez, o Partido Trabalhista permitiu que as suas acções fossem definidas pelos seus críticos. Como tal, enquadra-se num padrão: a incapacidade de detectar o perigo nas revelações dos brindes para ministros; a emaranhada ascensão e queda de Sue Gray; o abate peremptório dos pagamentos de combustível de Inverno. Com uma boa bússola política, tudo isto poderia ter sido evitado.

A disputa eleitoral nos EUA mostra quão facilmente uma pequena confusão pode tornar-se num desafio desnecessariamente prejudicial. Kamala Harris e Donald Trump já conduzem leviatãs de campanha extremamente bem financiados. Eles não precisam da ajuda do Partido Trabalhista. Mas um formal Trabalho a intervenção também seria tola, potencialmente embaraçosa para Harris e um presente de propaganda para Trump. Ninguém na cadeia de comando trabalhista parece ter percebido os perigos. Onde estava a perspicácia política do Partido Trabalhista quando era necessária?

Não está claro se os activistas trabalhistas de Harris receberam aconselhamento jurídico prévio sobre as regras sobre o envolvimento estrangeiro nas eleições dos EUA. Os trabalhistas dizem que os voluntários não foram pagos ou apoiados de outras formas. O A campanha de Trump alega que eles podem ter. O comentário agora retirado no LinkedIn pela chefe de operações do Partido Trabalhista, Sofia Patel, de que “vamos resolver a sua habitação” poderia implicar algum subsídio partidário. O fato de Patel ser um funcionário trabalhista em tempo integral também poderia ser interpretado como envolvimento direto do Partido Trabalhista.

Mas aqui está o ponto. Onde estavam as antenas políticas do Partido Trabalhista em tudo isto? Nas últimas semanas, talvez como alguns de vocês, fui bombardeado com e-mails dos EUA pedindo-me para doar para a campanha de Harris. E, sim, parte de mim quer fazer isso. Mas, como cidadão estrangeiro, eu estaria cometendo um crime federal ao doar, e a campanha de Harris estaria fazendo o mesmo ao aceitar uma doação. Então torço do lado de fora e sigo as regras.

Seria surpreendente se ninguém no Partido Trabalhista parasse para se fazer perguntas semelhantes. Mas eles deveriam ter feito isso. Isso porque a responsabilidade do Partido Trabalhista vai além de não infringir nenhuma lei. Estende-se às relações do primeiro-ministro, do partido e do país com Trump, caso ele seja eleito no próximo mês. É aqui, em particular, que um constrangimento deveria ter sido escrupulosamente evitado.

Muitos leitores ficarão surpresos com tudo isso. Eles vão dizer Campanha de Nigel Farage nos EUA é muito maior, mas recebe muito menos escrutínio. Ou que a imprensa de direita pretende desacreditar tudo o que o Partido Trabalhista faz. Ou que nada que os Trabalhistas possam fazer é remotamente tão perigoso como a interferência russa ou chinesa nas eleições ocidentais.

Eles poderiam ir mais longe, dizendo que todos os partidos do Reino Unido se envolvem um pouco na política dos EUA, como disse o ex-ministro conservador Robert Buckland reconheceupor isso é errado destacar o Trabalhismo. Ou que é útil para os profissionais políticos obterem uma visão mais próxima das mais recentes técnicas de campanha noutros países. Talvez, acima de tudo, dirão que a derrota de Donald Trump é tão importante que também deve ser da nossa conta.

Alguns também apontarão que esta linha é uma manobra de gato morto clássica. Jogue um gato morto na mesa e todos começarão a ficar obcecados com a nova distração, e não com algo realmente importante. Na quarta-feira, o secretário do Meio Ambiente, Steve Reed, compareceu ao programa Today da Radio 4 com a intenção de falar sobre o estado caótico da indústria da água, mas teve que falar primeiro sobre o Partido Trabalhista e Trump. A substância foi expulsa pela marginalia.

Há alguma verdade em todas essas objeções. Mas todos eles perdem o principal. A questão é que o Partido Trabalhista está no governo. O Reino Unido e os EUA são aliados. Os aliados não mexem nas eleições uns dos outros. Se o fizessem, os eleitores ficariam zangados, com razão. Imagine a indignação aqui se um megalomaníaco rico oferecesse aos eleitores do Reino Unido o tipo de recompensas que Elon Musk está actualmente a implementar na Pensilvânia e noutros estados indecisos. Isso poderia acontecer, e o governo do Reino Unido deveria analisar a legislação relevante para garantir que isso não acontecesse.

Envolver-se em qualquer eleição estrangeira coloca o interesse nacional em risco. Governos sensatos com um forte sentido de autopreservação não mexem com isso. O Partido Trabalhista tentou, com razão, construir uma relacionamento com Trumpcomo qualquer governo do Reino Unido sempre faria. Pode não funcionar – e provavelmente não funcionará – mas o interesse nacional exige que tentem. Tropeçar numa discussão sobre alguns voluntários trabalhistas é apenas má política, embora a maioria dos cidadãos do Reino Unido queira que Trump perca. O trabalho não deveria ter feito isso.

É difícil contestar, em princípio, que os activistas trabalhistas, mesmo os funcionários, com interesse na política dos EUA, deveriam poder voluntariar-se e aprender durante a campanha. Com ou sem razão, muitos trabalhistas estão sempre dispostos a participar numa campanha do Partido Democrata. Da mesma forma, alguns Conservadores estão ligados aos Republicanos.

Você pode, mesmo assim, criticar isso por ser muito sonhador e ingênuo. Há um toque de inveja da Ala Oeste na jornada de fãs que os políticos do Reino Unido fazem através do Atlântico a cada quatro anos. No entanto, quanto mais tempo eu trabalhei nos EUA, o que fiz durante quatro anos, mais claro fiquei de que quanto mais se sabe sobre a política dos EUA, mais estrangeiro ela parece. Os países europeus oferecem tantas lições práticas. Mas a política alemã ou a política irlandesa não são glamorosas.

No final, a disputa sobre o envolvimento eleitoral nos EUA, juntamente com as outras que a precederam, estão a dizer aos Trabalhistas algo que ainda requer medidas correctivas. Dado o quão óbvio foi durante tanto tempo que o Partido Trabalhista venceria em 2024, provou-se notavelmente mal preparado para o governo. Isto precisa ser resolvido antes que ocorra o próximo tropeço evitável.

Starmer corre agora o risco de se deixar definir no longo prazo por tropeços em questões de curto prazo que considera marginais. Este pode muito bem ser um resultado injusto, mas é uma possibilidade real. Ele não pode pagar muito mais. Uma bússola política estaria lhe dizendo isso. Tudo agora depende de confiarmos infalivelmente na bússola sobre o orçamento da próxima semana. Será um teste decisivo.