A crise global da fertilidade: menos bebés são uma coisa boa ou má? Especialistas estão divididos | População

Andrew Anthony



UMDe acordo com um importante demógrafo, o anúncio mais importante da semana passada relativo às futuras receitas fiscais e às exigências do NHS não se encontrava no orçamento. Era em vez disso, uma estatística divulgado pelo Gabinete de Estatísticas Nacionais: a taxa média de fertilidade é agora de 1,44 filhos por mulher – o valor mais baixo desde que os registos começaram.

Para Paul Morland, autor de Ninguém sobrou: Por que o mundo precisa de mais criançasé apenas o marco mais recente de uma tendência preocupante e de longo prazo. “Há 50 anos que temos uma taxa de fertilidade abaixo do nível de reposição”, diz ele. “Agora temos mais mortes do que nascimentos e não estamos sozinhos.”

A maioria dos países do mundo tem abaixo da fertilidade de reposição – que no Reino Unido é de cerca de 2,1 filhos por mulher, e ligeiramente superior em países onde a mortalidade infantil é uma ameaça maior. A excepção é a África Subsariana, onde as taxas de fertilidade elevadas ainda são comuns, embora estejam a diminuir.

O padrão está bem estabelecido. À medida que as sociedades se tornam mais ricas e mais seculares, e as mulheres ganham maior poder de decisão, as taxas de natalidade diminuem.

Morland acredita que o mundo está à beira de um população colapso. Mas para aqueles que estão preocupados com a sobrepopulação, o aumento do consumo humano e as alterações climáticas, o pró-natalismo é alarmista, nostálgico relativamente à domesticação das mulheres e indiferente ao efeito que a humanidade em constante expansão tem causado no planeta.

“O World Wildlife Fund afirma que perdemos 73% da nossa população de vida selvagem nos últimos 50 anos”, afirma Amy Jankiewicz, presidente-executiva da População é importanteum grupo de campanha em favor da população humana sustentável. A queda na taxa de fertilidade, diz ela, é “motivo de comemoração”. Como ela salienta, a população actual do Reino Unido é de cerca de 68,3 milhões e espera-se que atinja os 78 milhões em 2050. “Não é sustentável”, diz ela.

Mas por trás desses números, surge outra imagem. A composição demográfica do Reino Unido e do resto da Europa, para não mencionar a América do Norte e a maior parte da Ásia, está a mudar radicalmente. E é este factor que é central em questões de receitas fiscais e despesas públicas. Não só a taxa de fertilidade está diminuindo, mas a longevidade está aumentando. Estamos envelhecendo como nação e como sociedade global.

Este envelhecimento pode ser observado no que é conhecido como rácio de dependência dos idosos (OADR), que é o número de pessoas em idade de reforma versus o número de pessoas em idade activa. Ou, dito de outra forma, o número de pessoas que pagam impostos versus o número de pessoas que recebem apoio de pensões, bem como uma quantidade desproporcional de NHS e serviços de cuidados.

No Reino Unido, a OADR era inferior a 20% na década de 1950 – havia mais de cinco trabalhadores para cada reformado – enquanto hoje é superior a 30% (ou apenas três trabalhadores para cada reformado). Morland observa que no final do século “será próximo dos 60%”, o que seria 1,7 trabalhadores por cada reformado. Isso também provavelmente será insustentável.

Um mural decadente em Pequim promovendo a política anterior de um filho por família na China. Fotografia: Will Burgess/Reuters

Basta olhar para o SNS. Quando foi estabelecido, escreve Morland, havia cerca de um quarto de milhão de pessoas na Grã-Bretanha com quase 80 anos ou mais. Os membros deste grupo necessitam de seis a sete vezes mais gastos com saúde do que aqueles que estão no auge das suas vidas. Hoje, diz ele, há mais de 1,5 milhões nessa faixa etária e, até ao final do século, prevê-se que o número seja de quase 6 milhões. Aqui está outra estatística a lembrar: em Itália, em 1950, havia 17 menores de 10 anos para cada pessoa com mais de 80 anos. Hoje, escreve Morland, “os dois grupos são equiparados aproximadamente um a um”. Não é coincidência, diz ele, que os países com populações mais envelhecidas, como a Grécia, a Itália e o Japão, tenham os piores níveis de dívida pública em relação ao PIB.

A solução da Europa para este défice crescente na força de trabalho é a imigração. A população do Reino Unido estaria agora em declínio se não fosse o enorme número de imigrantes que mantêm em funcionamento as indústrias dos serviços, da saúde e dos cuidados de saúde. Mas para sustentar esta política, argumenta Morland, quase metade da população do Reino Unido teria de nascer no estrangeiro até ao final do século XXI.

Jankiewicz contrapõe que o lado bom dos imigrantes é que eles não aumentam a população mundial, mas apenas alteram a sua distribuição. A imigração em grande escala, no entanto, tem sido citada como responsável pela ascensão dos partidos de direita na Europa, pelo Brexit no Reino Unido e pela popularidade de Donald Trump nos EUA.

Além disso, diz Morland, o mundo desenvolvido despoja rotineiramente o mundo em desenvolvimento das suas pessoas mais brilhantes e dinâmicas, o que equivale a um ataque pós-colonial a essas economias. Em qualquer caso, não demorará muito até que a África Subsariana passe, tal como a Índia e a China, para taxas de fertilidade igualmente baixas, acrescenta Morland.

Então, qual é a resposta? Não há dúvidas sobre os efeitos da época do Antropoceno, e é lógico que a população mundial não pode continuar a crescer indefinidamente. Mas, ao contrário de quase todos os outros aspectos vitais da economia, os governos democráticos quase não têm envolvimento na taxa de fertilidade, quer na sua subida quer na sua descida.

A decisão de ter um filho é, com razão, privada, geralmente tomada entre duas pessoas. É extremamente duvidoso que algum casal tenha alguma vez tentado ter um filho para resolver uma futura escassez de mão-de-obra – isso seria realmente um assassino de paixão. Assim, qualquer tentativa governamental de influenciar a decisão sobre a paternidade poderia parecer intrusiva e, no passado, foi draconiana.

As mulheres no Reino Unido e nos EUA têm cerca de três quartos de filhos a menos do que dizem querer Paul Morland, demógrafo

A China implementou notoriamente uma política de um filho entre 1979 e 2015 para travar o crescimento populacional do país. Foi uma redução flagrante dos direitos humanos dos seus cidadãos e, no entanto, agora que todas as restrições foram levantadas, o desenvolvimento económico deixou a China com uma taxa de fertilidade de 1,0. Recentemente, o seu governo foi acusado de pressionar as mulheres a terem mais filhos.

Quando a taxa de fertilidade cai, o número de meninas nascidas obviamente cai (ainda mais em países como a China, onde os fetos femininos são abortados com mais frequência do que os masculinos). Isto significa que haverá menos mulheres em idade fértil, o que, por sua vez, significa que a taxa de fertilidade necessária para manter a população aumentará ainda mais. O rápido despovoamento é o resultado inevitável.

Para Jankiewicz, isso só pode ser bom. “Quanto menos pessoas, melhor é o que defendemos”, diz ela. Mesmo um pró-natalista como Morland, que se descreve como “assumidamente de direita”, aceita que a humanidade deve ter um limite populacional. Mas ele argumenta que o seu declínio precisa de ser melhor gerido e deve ser adiado até que a IA e a robótica possam substituir o trabalho.

Ele apela a uma “revolução cultural” em que a ideia de ter famílias maiores seja vista como desejável ou mesmo legal. Afinal, observa ele, “as mulheres no Reino Unido e nos EUA têm cerca de três quartos de filho a menos do que dizem querer”. Ele enfatiza que qualquer mudança cultural teria de implicar uma partilha equitativa dos deveres de cuidado dos filhos entre os pais.

Mas embora um homem com muitos filhos possa ser visto como uma figura poderosa de paterfamilias ou alguém, como Elon Musk, com muitos parceiros dispostos, não existem muitos modelos de comportamento para as mulheres – disse a banqueira de investimentos Nicola, mãe de seis filhos. Horlick com suas babás, ou talvez a pastora de Yorkshire, Amanda Owen, com seus nove filhos? A questão é que eles são bem conhecidos porque são exceções marcantes.

O paradoxo da fertilidade é que ela é mais elevada nos países pobres, mas nos países desenvolvidos as pessoas citam os custos elevados como uma das principais razões para limitar ou não ter filhos. Alguns governos tentaram aliviar o problema subsidiando o cuidado das crianças, oferecendo licenças parentais prolongadas e vários benefícios fiscais para as famílias.

No entanto, embora haja sinais de que tais medidas possam ter efeitos pequenos, não são do tipo que irá inverter as tendências actuais. Estima-se que a Hungria, por exemplo, gaste 5% do seu PIB em políticas pró-natais.

Como resultado, a taxa de fertilidade subiu de 1,25 para 1,5, mas ainda assim está muito longe do nível de substituição. E dado que o governo húngaro é de direita, populista e anti-imigrante, ajudou a fomentar a crença de que o pró-natalismo é, na verdade, apenas outra forma de pró-nacionalismo.

Não existem respostas fáceis para este problema e até as questões são complexas. Mas é necessário algum tipo de debate público porque as implicações do declínio (ou mesmo do aumento) da população são demasiado grandes para serem deixadas simplesmente acontecer.

O governo britânico tem razão em evitar aconselhar os cidadãos sobre as suas escolhas procriativas. Mas deve ficar claro quais serão as consequências para as gerações vindouras.