A crítica da franquia – A sátira do super-herói de Armando Iannucci é salva apenas por uma estrela de destaque | Televisão e rádio

Lucy Mangan



EUÉ uma estranha verdade que, para satirizar algo de forma eficaz, você tenha que amá-lo – pelo menos um pouco. Você tem que ver isso de uma forma geral e entender não apenas onde ele falha, mas onde ele tem sucesso, e por que algumas pessoas gostam dele enquanto outras o detestam. A boa sátira não vem da indiferença: vem da decepção, da raiva e do desejo de mostrar não apenas como as coisas falham, mas como poderiam ser melhores.

Jonathan Swift escreveu sobre pessoas comendo bebês porque estava furioso. Jane Austen olhou para a situação das mulheres georgianas e revelou todas as suas misérias através do riso. Saltando ao longo de alguns séculos, pessoas como Sim, Ministro, Sim, Primeiro Ministro e Spitting Image espetaram políticos, funcionários públicos e figuras culturais porque pensaram que a vida poderia ser menos um pesadelo. The Thick of It, Veep e Succession dão continuidade a essa grande tradição.

A Franquia, por outro lado – e apesar de sua equipe criativa ser em grande parte formada por aqueles que estão por trás daquela última sagrada trindade – parece formada por pessoas muito mais cansadas, movidas por objetivos menos nobres. Segue-se a filmagem de um filme de super-heróis de segundo ou terceiro nível da Maximum Studios (Marvel em tudo, exceto no nome) e todo o caos que isso envolve. E, ao longo de seus oito episódios, cobre todo o caos que pode haver na produção de um filme de gênero.

Há o diretor de autor, Eric (Daniel Brühl), trazido para a seriedade, cujas neuroses sobre lenços internos e propensão para mudanças de roteiro de última hora atrapalham incessantemente o trabalho, auxiliado por sua devotada ala, Steph (Jessica Hynes). Há o sitiado primeiro assistente de direção, Dan (Himesh Patel, fazendo muito para humanizar a série, que de outra forma é cheia de cifras em vez de personagens). Ele está dirigindo junto com todo o resto, inclusive tentando manter a história canônica enquanto permanece do lado certo da nova produtora, Anita (Aya Cash), que por acaso é sua ex-namorada. Tem o executivo Pat (Darren Goldstein), exigindo reescritas quando, por exemplo, o estúdio decide que tem “um problema de mulher” e precisa reforçar a parte feminina. Isso é feito dando a ela um Stick de Potência Máxima. Pat aprova: “Boas palavras”.

Há também o famoso ator de teatro Peter (Richard E Grant, se divertindo muito), pelo dinheiro e pelas oportunidades que isso lhe dá de mexer com o inseguro líder, Adam (Billy Magnussen). Além disso, há filmagens noturnas, acrobacias complicadas com uma chance de sucesso, requisitos de colocação de produtos, políticas de estúdio, participações especiais de estrelas maiores para negociar e membros vitais da equipe desmoronando gradualmente.

Divertindo-se muito… Richard E Grant em The Franchise. Fotografia: RP

Depois do piloto, durante o qual eu não apenas não ri, mas também não consegui ver nenhum lugar onde deveria rir (exceto quando Dan conta a piada clássica e perfeita sobre o escavador de esterco no circo), há algumas coisas boas – se nunca ótimo – linhas e imagens espalhadas. A cena sobre um transplante fecal que é simplesmente uma longa caminhada até a linha “Você pode me fazer um favor?” merece reconhecimento. Assim como quase tudo o que é dito por Lolly Adefope (como o despreocupado e encantadoramente devastador terceiro assistente de direção, Dag), que pode dar um toque cômico ridiculamente eficaz a qualquer coisa e é muito necessário aqui.

Mas é principalmente uma cansativa litania de dificuldades e fracassos. Além da piada de circo e dos apelos ocasionais de Dan para permanecer fiel ao material de origem, não há nenhum sentimento de amor pela arte ou pelo ofício em que todos estão envolvidos. Os criadores de The Franchise parecem considerar o empreendimento com tanto desprezo quanto Peter, Anita ou Dag fazem (“Você já pensou: ‘Estou matando o cinema’? E se isso não for uma fábrica de sonhos? E se for um matadouro?”).

Torna-se cada vez mais repetitivo e desanimador, principalmente porque há tão pouco desenvolvimento nas relações entre os personagens. Eles permanecem simplesmente como engrenagens da poderosa máquina de estúdio. Nada se fala muito sobre a história de Dan e Anita. Steph se apaixona por um “amor estressante” por um dos atores menores, mas isso não leva a lugar nenhum emocionalmente. Não há tempo de inatividade para relaxar ou aproveitar um momento do sucesso de Dan em apagar um (ou 100) incêndios. A experiência geral é, ironicamente, parecida com a de assistir a um filme de super-herói de segundo ou terceiro nível. Ruído e fúria implacáveis ​​significando, no final, não o suficiente.