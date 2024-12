A Fazenda 16: Gilsão, Juninho, Gui e Vanessa estão na roça – 16/12/2024 – A Fazenda 16

Agência Brasil



O Sada Cruzeiro conquistou o pentacampeonato do Mundial de Clubes de Vôlei ao vencer o Trentino, time italiano que até este domingo (15) era o único maior campeão do torneio com cinco títulos. Os brasileiros bateram os italianos por 3 sets a 1 (parciais de 25/22, 20/25, 25/16 e 25/22) diante de mais de 8 mil torcedores nas arquibancadas da Arena Sabiazinho, em Uberlândia (MG). Foi a segunda vitória do time celeste contra a equipe europeia: na fase de grupos, o Cruzeiro já havia vencido de virada o time italiano no tie-break, por 3 sets a 2.

🏆 CLUB WORLD CHAMPS: SADA CRUZEIRO 🇧🇷5-TIME WORLD CHAMPION! ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ The Brazilian powerhouse clinched their fifth Club World Championship title, defeating Trentino 🇮🇹 in a thrilling four-set battle in front of a packed arena in Uberlândia 🇧🇷. This was Sada Cruzeiro’s… pic.twitter.com/wq08nOarVR — Volleyball World (@volleyballworld) December 15, 2024

No embate de gigantes do vôlei mundial, quem mais pontuou em quadra foram Wallace (oposto do Cruzeiro) e Alessandro Michieletto (ponteiro do Trentino). O brasileiro foi o melhor com 23 pontos, contra 21 do italiano.

A campanha do time celeste no Mundial começou pela fase de grupos: terminou na segunda posição da Chave B, ao somar duas vitórias (contra o argentino Ciudad Volley e o italiano Trentino) e uma derrota (para o time iraniano Shahdab). Na semifinal, os brasileiros derrotaram os iranianos do Fooland Sirjan e avançaram à final.

O Mundial reuniu oito times de elite do vôlei mundial. Além do Cruzeiro, o Brasil foi representado pelo dono da , o Praia Clube, que parou na fase de grupos.

Ao final da competição, a Federação Internaconal de Voleyball (Volleyball World, em inglês) premiou os melhores jogadores da competição. Wallace foi escolhido como atleta mais valioso (Most Valuable Player-MVP na sigla em inglês) na posição de oposto. Ao longo da competição, Wallace não só marcou 108 pontos, como foi o jogador que mais somou pontos no ataque (97) e também nos aces (sete).

Os outros três premiados do time celeste pela World Volleybal foram Lucão (melhor central), Alexandre Elias (melhor líbero) e Matheus Brasília (melhor levantador).

Melhores do Mundial de Clubes 2024

MVP: Wallace (Cruzeiro);

Melhor oposto: Wallace (Cruzeiro);

Melhores ponteiros: Alessandro Michieletto (Trentino) e Alireza Abdolhamidi (Foolad Sirjan);

Melhores centrais: Lucão (Cruzeiro) e Marco Pellacani (Trentino);

Melhor levantador: Matheus Brasília (Cruzeiro);

Melhor líbero: Alexandre Elias (Cruzeiro)