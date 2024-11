A Indonésia está a sentir fadiga eleitoral? – DW – 27/11/2024

A Indonésia realizou eleições locais na quarta-feira, com mais de 1.550 candidatos competindo por cargos de liderança regional em mais de 500 regências e cidades em todo o arquipélago.

As eleições deste ano marcaram a primeira vez que os indonésios elegeram líderes locais no mesmo dia em todas as regiões, com cargos que incluíam governadores regionais, chefes de regiões administrativas e presidentes de câmara municipais. A contagem dos votos deve durar algumas semanas até meados de dezembro.

No sistema político descentralizado da Indonésia, estes funcionários são responsáveis ​​por fornecer serviços públicos locais e lidar com a governação regional e as decisões orçamentais.

As eleições regionais acontecem depois das eleições presidenciais e parlamentares de fevereiro. Ex-general Prabowo Subianto ganhou a presidência e foi inaugurado em outubro.

No entanto, após a temporada turbulenta de eleições gerais no início deste ano, as autoridades eleitorais estão preocupadas com a possibilidade de o cansaço dos eleitores se instalar.

De acordo com uma pesquisa realizada no final de outubro pela organização de pesquisa Litbang Kompas, com sede em Jacarta, aproximadamente 43% dos entrevistados na populosa região de Java Central estavam indecisos.

Dados da Comissão Eleitoral Geral da Indonésia (KPU) mostraram que a participação eleitoral durante as eleições presidenciais de Fevereiro foi inferior a 82%. A comissão estabeleceu uma meta de taxa de participação eleitoral de 82% para as eleições regionais.

O que os indonésios acham da vitória eleitoral de Prabowo Subianto Para ver este vídeo, ative o JavaScript e considere atualizar para um navegador que suporta vídeo HTML5

Fadiga do eleitor após uma série de eleições?

Apesar da elevada participação e das metas anteriormente elevadas, Idham Holik, membro da Comissão Eleitoral Geral da Indonésia (KPU), reconheceu que um dos desafios significativos nas próximas eleições regionais é a fadiga política ou a exaustão do público.

“Esta é uma questão importante que devemos abordar. Se tal situação surgir, existe um potencial para uma diminuição da participação. Entretanto, temos um mandato para aumentar a participação eleitoral”, disse ele, citado pela agência de notícias Antara.

A fadiga dos eleitores ocorre quando o público fica cansado dos processos eleitorais contínuos que exigem que tomem decisões em eleições gerais múltiplas.

Até certo ponto, o público pode até evitar consumir notícias políticas e abster-se de ir aos centros de votação. Isto poderia resultar numa menor participação eleitoral, levantando assim questões sobre a legitimidade dos resultados eleitorais.

“Há uma tendência para os jovens ficarem cansados ​​com as discussões políticas das últimas eleições, e agora são confrontados com eleições regionais. Isto levou à relutância ou mesmo a atrasos na procura de informações relacionadas com as eleições regionais”, disse Haykal, um pesquisador da Perludem, uma organização indonésia sem fins lucrativos que pesquisa eleições e democracia.

Haykal, que usa um nome, disse à DW que as disparidades na educação política, no acesso à Internet e à informação nas diferentes regiões também contribuíram para o baixo interesse público.

Acrescentou que muitos eleitores consideram difícil obter informações sobre os programas oferecidos pelos principais candidatos regionais, o que, por sua vez, pode ter um impacto negativo na participação.

Trubus Rahadiansyah, especialista em políticas públicas da Universidade Trisakti, em Jacarta, disse que a nomeação pelos partidos políticos sem refletir nas preferências do público poderia explicar a falta de entusiasmo entre os residentes antes das eleições regionais.

Ele disse à DW que muitos candidatos a chefes regionais não são familiares ao público e podem ser vistos como meras extensões da elite central.

O presidente da Indonésia, Prabowo Subianto, vota nas eleições locais em uma seção eleitoral em Java Ocidental Imagem: Algadri Muhammad/DW

Por que as eleições regionais são significativas?

Eleições regionais em Indonésia não foram encontrei com o mesmo entusiasmo como a eleição presidencial realizada alguns meses antes.

Roni, residente em Bogor, Java Ocidental, não conseguiu sequer mencionar o mês exato das eleições regionais de 2024. “Setembro?” ele disse quando questionado sobre a data por um repórter da DW.

Para Sofi, uma estudante que beneficia de um programa de bolsas de estudo fornecido pelo Governo de Jacarta, as eleições regionais não consistem apenas na selecção de um líder regional.

Sua principal preocupação é que a próxima administração possa eliminar o programa de bolsas de estudo do qual ela depende atualmente. Esta incerteza foi a principal razão, até poucos dias antes da eleição para governador, Sofi ainda não tinha tomado a sua decisão.

“Se a regulamentação relativa às bolsas mudar, isso terá um impacto significativo na minha vida”, disse Sofi à DW.

Os eleitores encontraram enchentes nesta seção eleitoral no norte de Sumatra Imagem: Arriscado Cahyadi/Anadolu/aliança de imagens

Para jovens como Roni e Sofi, as eleições regionais são mais do que apenas votar. Os resultados podem afectar significativamente as suas vidas, pelo menos nos próximos cinco anos.

Segundo Haykal, as políticas regionais afetarão diretamente os residentes. Ele citou o exemplo de como a formulação do Salário Mínimo Provincial (UMR) e do Salário Mínimo Municipal (UMK) é decidida pelos governos regionais.

Política pública Rahardiansyah disse que políticas regionais como a segurança alimentar podem ter impacto direto na vida das pessoas. “Algumas regulamentações regionais poderiam permitir que os jovens conseguissem empregos decentes”, explicou Trubus.

Editado por: Wesley Rahn