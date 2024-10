A namorada de Liam Payne, Kate Cassidy, diz que eles planejavam se casar antes da morte do cantor | Liam Payne

PA Media



A namorada de Liam Payne, Kate Cassidy, disse que “perdi a melhor parte de mim mesma” após a morte do cantor, aos 31 anos.

Um relatório de exame post mortem disse que o ex- Uma direção O membro Payne morreu de traumas múltiplos e “hemorragia interna e externa” após cair de uma varanda do terceiro andar do hotel Casa Sur, na capital argentina, Buenos Aires.

Policiais e serviços de emergência encontraram o astro da música morto no local na semana passada e seu corpo foi transferido para o necrotério judicial.

Em postagem no Instagram na quarta-feira, uma semana após a morte da cantora, Cassidy disse: “Nem sei por onde começar. Meu coração está despedaçado de maneiras que não consigo expressar em palavras.

“Eu gostaria que você pudesse ver o enorme impacto que teve no mundo, mesmo que pareça tão escuro agora.

“Você trouxe muita felicidade e positividade para todos – milhões de fãs, sua família, amigos e especialmente para mim.

“Você é incrivelmente amado.

“Você é – porque não posso dizer que era – meu melhor amigo, o amor da minha vida, e todos que você tocou se sentiram tão especiais quanto eu.

“Sua energia era contagiante, iluminando todos os cômodos em que você entrava.

“Nada disso parece real, e não consigo entender essa nova realidade de não ter você aqui. Estou lutando para descobrir como viver em um mundo sem você ao meu lado.

“Juntos voltamos a ser crianças, sempre encontrando alegria nas menores coisas.

“Liam, você tinha a alma mais gentil e o espírito mais divertido. Parece que perdi a melhor parte de mim.

“Não consigo imaginar um dia sem sua risada e amor. Você trouxe muita luz para minha vida.”

Cassidy disse que a dupla sentou-se “manifestando nossas vidas juntas” há algumas semanas e revelou que tinha um bilhete da cantora, que ela manteve “próximo”.

De acordo com Cassidy, dizia: “Eu e Kate nos casaremos dentro de um ano / noivos e juntos para sempre 444”.

“Liam, sei que ficaremos juntos para sempre, mas não da maneira que planejamos”, acrescentou.

“Você sempre estará comigo. Ganhei um anjo da guarda.

“Eu amarei você pelo resto da minha vida e além, carregando nossos sonhos e memórias comigo aonde quer que eu vá.”

Homenagens chegaram a Payne desde a notícia de sua morte, inclusive de sua ex-parceira Cheryl, de seus colegas de banda do One Direction e do magnata da música Simon Cowell.

Os companheiros de banda de Payne, Niall Horan, Louis Tomlinson, Zayn Malik e Harry Styles, disseram em um comunicado conjunto que estavam “completamente arrasados” e sentirão “terrivelmente” falta do cantor, acrescentando que as “memórias que compartilhamos com ele serão guardadas para sempre”.

A família do cantor disse estar “de coração partido” após sua morte, acrescentando: “Liam viverá para sempre em nossos corações e vamos nos lembrar dele por sua alma gentil, engraçada e corajosa”.

Payne encontrou fama ao lado dos membros da banda One Direction quando o criador do The X Factor, Cowell, os reuniu para formar a boyband no show de talentos da ITV em 2010.

Payne fez o primeiro teste para o The X Factor em 2008, quando tinha 14 anos, cantando Fly Me To The Moon, de Frank Sinatra, com o juiz Cowell dizendo-lhe para retornar ao show de talentos dois anos depois.

Payne disse anteriormente que lutou contra o alcoolismo no auge de seu sucesso com o One Direction, descrevendo ter chegado ao “fundo do poço” para o apresentador do podcast The Diary Of A CEO, Steven Bartlett.