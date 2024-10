As ações do McDonald’s caem devido à E. coli, mesmo com o presidente dos EUA prometendo melhorar a segurança | Notícias de negócios e economia

As ações do McDonald’s estavam a caminho de seu pior dia desde março de 2020 na quarta-feira, enquanto a gigante do fast-food lutava para limitar os danos de um surto de E. coli ligado aos hambúrgueres Quarter Pounder da rede em vários estados dos Estados Unidos que matou uma pessoa e adoeceu quase 50 outras pessoas.

O presidente do McDonald’s nos EUA, Joe Erlinger, disse na quarta-feira que a maior rede de fast-food do mundo poderia reconstruir a confiança do público enquanto trabalha para mitigar o impacto do surto de E. coli, que levou a uma morte e fez com que outras 49 adoecessem em partes do país. Oeste e Centro-Oeste dos EUA.

Surtos anteriores de E. coli nas principais cadeias de fast-food dos EUA fizeram com que os consumidores os evitassem durante meses.

Durante uma aparição no programa Today da NBC na quarta-feira, Erlinger apontou as medidas da empresa com sede em Chicago para retirar rapidamente o Quarter Pounder de seu menu nas áreas onde o surto ocorreu.

“Dados os acontecimentos recentes das últimas 24 horas, a nossa prioridade é reforçar a confiança dos consumidores americanos”, disse ele.

O surto pessoas adoeceram em 10 estados, com 10 hospitalizadas devido a complicações graves, de acordo com os Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) dos EUA. Um distúrbio renal grave conhecido como síndrome hemolítico-urêmica foi relatado em uma criança, disse o CDC.

O CDC e o McDonald’s disseram que estão examinando o fornecimento de cebolas em rodelas e hambúrgueres de carne Quarter Pounder enquanto investigam a causa do surto de E. coli.

Os fornecedores do McDonald’s testam frequentemente os seus produtos e, dentro do intervalo de datas fornecido pelo CDC para o surto, nenhum deles identificou esta estirpe de E. coli, de acordo com porta-vozes da empresa.

No início da tarde, as ações da empresa caíram 4,8 por cento, para US$ 299,51, já que porta-vozes observaram que ainda não haviam descartado a possibilidade de a carne bovina estar ligada ao surto. As ações do McDonald’s atingiram anteriormente uma mínima de US$ 290,88.

O McDonald’s disse na quarta-feira que um quinto de seus 14 mil restaurantes nos EUA não vendia mais Quarter Pounders. Eles foram retirados de seu menu nas áreas afetadas, abrangendo Colorado, Kansas, Utah, Wyoming e partes de Idaho, Iowa, Missouri, Montana, Nebraska, Nevada, Novo México e Oklahoma.

‘Lutando para impulsionar o crescimento’

“Este susto de saúde pública é a última coisa de que o McDonald’s precisa, dado que já tem lutado para impulsionar o crescimento”, disse Susannah Streeter, chefe de dinheiro e mercados da Hargreaves Lansdown.

No passado, dois surtos notáveis ​​de E. coli noutras cadeias de fast-food – no Chipotle Mexican Grill em 2015 e no Jack in the Box em 1993 – prejudicaram significativamente as vendas nessas cadeias.

A Chipotle levou um ano e meio para se estabilizar, enquanto as vendas do Jack in the Box caíram por quatro trimestres consecutivos, disse Brian Vaccaro, analista da Raymond James.

As ações da Chipotle caíram quase 50% durante o período de 2015 a 2018, quando foram relatados casos de infecções por norovírus após o surto de E. coli.

Diz-se que a cepa de E. coli que levou ao surto do McDonald’s causa doenças graves. É o mesmo que uma cepa ligada a um incidente de 1993 no Jack in the Box que matou quatro crianças.

Analistas disseram que as vendas do McDonald’s no quarto trimestre podem enfrentar alguma pressão do surto, mas é muito cedo para determinar se será mais grave do que os dois casos anteriores de E. coli.

A decisão da empresa de identificar rapidamente a origem do surto e reabastecer os suprimentos deve resolver o problema, disseram analistas do JP Morgan.

O analista da BMO Capital Markets, Andrew Strelzik, disse que as vendas comparáveis ​​do McDonald’s nos EUA acabaram de acelerar após o lançamento do Refeições com valor de $ 5.