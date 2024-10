ainda invictos, os bretões seguram o Bayer e se aproximam da classificação

Os jogadores do Brest cumprimentam seus torcedores presentes no estádio Roudourou durante a partida contra o Bayer Leverkusen, em 23 de outubro de 2024. DAMIEN MEYER/AFP

Depois de um início de sonho para os primeiros passos na Liga dos Campeões, com duas vitórias contra Le Sturm Graz (2-1) et Salzburgo (4-0), o Stade Brestois pode esperar um empate na quarta-feira, 23 de outubro, contra o Bayer Leverkusen. Nas ruas de Guingamp, poucas horas antes do início do jogo, a opinião dos adeptos de Ty-Zef parecia unânime: contra o campeão alemão, a equipa bretã iria aterrar e reencontrar a dura realidade do futebol.

No final da partida, não foi portanto de estranhar que os espectadores presentes no estádio Roudourou comemorassem como vitória o ponto do empate conquistado frente ao Bayer Leverkusen (1-1), máquina de Xabi Alonso que só perdeu duas vezes na última 65 jogos. Confortavelmente sentados na sua pequena nuvem, os jogadores e adeptos do Brest puderam continuar a desfrutar da sua aventura, ainda invictos nos três primeiros jogos da Taça dos Campeões Europeus.

“Era inimaginávelreagiu Brendan Chardonnet, capitão dos Ty-Zefs, após a partida. Foi-nos prometido o inferno. » No início da temporada, o Brest está no paraíso, pelo menos na Liga dos Campeões. Na Taça dos Campeões Europeus, o rosto dos jogadores de Eric Roy é muito diferente daquele que mostram na Ligue 1, onde ocupam o 11.º lugar. “Talvez haja uma alma extra nesta competição. Os jogadores, inconscientemente, colocaram um compromisso extra”analisou o treinador do Brest após a partida.

Apesar dessa dissociação, Roy só conseguiu repetir sua ” orgulho ” após a atuação dos seus jogadores, apoiados pelos adeptos que viajaram para um jogo cujo pontapé de saída foi dado às 18h45. Alguns passaram, portanto, meio dia para chegar a Guingamp, enquanto outros aproveitaram as férias escolares para viajar com a família.

Lees-Melou responde brilhantemente a Wirtz

Depois de apanharem banhos de sol durante a tarde, instalaram-se nas bancadas do Roudourou, para o segundo jogo neste estádio alugado, e rapidamente perceberam a diferença de nível com o Bayer Leverkusen. Os alemães bloquearam rapidamente a recuperação do Brest, ocuparam o campo bretão e estabeleceram o seu jogo, sem criar oportunidades. Na primeira, Florian Wirtz marcou o primeiro gol da partida (24).

O jovem craque é um virtuoso, técnico do Bayer e da seleção alemã com apenas 21 anos, e esteve muito perto de marcar um gol esplêndido, poucos minutos depois, após eliminar três Brestois (30). No centro da primeira parte, o regresso à terra, embora esperado, não foi menos devastador para o Stade Brestois.

