Como removemos isso? – DW – 04/02/2025

O Zimbábue tem experimentado instabilidade política no último mês. Uma facção do partido do Partido Patriótico da União Nacional Africana do Zimbábue (ZANU-PF) pediu a renúncia do presidente Emmerson Mnangagwa à luz de um plano relatado de que ele estenderia seu mandato final após seu fim oficial em 2028.

Abençoado Geza, um veterano da Guerra de Libertação dos anos 70 e ex -membro sênior do Mnangagwa’s Partido Zanu-PFtem liderado o ataque verbal ao presidente e pediu protestos em todo o país para acontecer na segunda -feira passada, 31 de março.

No entanto, quando o grande dia chegou, as ruas ficaram em grande parte silenciosas, com apenas pequenos grupos se reunindo em meio à forte presença policial. A maioria dos cidadãos optou por ficar em casa e evitar potenciais caos. Apesar da baixa participação, Geza continuou pedindo aos zimbabuanos que “não sejam covardes” em suas postagens no X.

Acusações contra Mnangagwa

O ex -veterano de guerra insiste que Mnangagwa deve renunciar às celebrações da independência do país em 18 de abril. Emmerson Mnangagwa está atualmente cumprindo seu segundo e presumivelmente final como chefe do partido ZANU-PF, que governou o Zimbábue desde o país Independência da Grã -Bretanha em 1980. Mnangagwa tornou -se presidente em 2017, após um golpe que derrubou o líder de longa data Robert Mugabe. Em janeiro, os líderes do Partido Zanu-PF aprovaram uma resolução de que Mnangagwa deve buscar um terceiro mandato por meio de uma emenda constitucional. Ele garantiu ao público que se aposentará quando seu mandato terminar em 2028, mas muitos permanecem céticos.

Os veteranos de guerra liderados por Geza acusam o presidente Mnangagwa de corrupção e sentem que é responsável pela economia falhada. Veteranos de guerra da independência são influentes em Zimbábue’spolítica. Eles querem o vice-presidente Constantino Chiwenga, um general aposentado do Exército que foi fundamental na derrubada de Mugabe, para substituir Mnangagwa.

Chiwenga não comentou publicamente os pedidos de liderar o país, e os funcionários do governo sustentam que não há brecha entre os dois membros proeminentes do partido.

No entanto, alguns analistas prevêem que a grande agitação civil pode estar a caminho e pode levar à guerra civil. “O que estamos vendo tem o potencial de ser uma ameaça de segurança nacional e regional”, disse à DW Vava, diretora executiva da Coalizão de Crise na Zimbábue. A coalizão reúne dezenas de organizações da sociedade civil para provocar mudanças democráticas no país.

Vava acrescentou que os eventos estavam ocorrendo como resultado de tensões que foram ferventes Desde a derrubada de 2017 do ex -presidente Mugabe. “O presidente Mnangagwa tem tentado se afastar ao purgar generais do exército. Os militares, do outro lado, têm a sensação de que o golpe não terminou porque um deles ainda não está no cargo”, disse Vava.

Os oponentes de Emmerson Mnangagwa o acusam de corrupção e o culpam pela economia em dificuldades do país Imagem: Revie na AZH / AP Photo / Picture Alliance

Mudanças de liderança questionáveis

O presidente Mnangagwa fez recentemente mudanças de liderança que sugerem que ele pode estar preocupado em perder o controle do poder. Ele moveu o chefe do exército do país, Anssele Sanyatwe, para o cargo de ministro do esporte. Sanyatwe é considerado um aliado de Chiwenga, pois ambos foram fundamentais no golpe de 2017 que levou Mnangagwa ao poder, terminando Robert Mugabe’s Regra de 37 anos. O presidente também removeu recentemente o chefe de polícia e o chefe do Serviço de Inteligência do Zimbábue.

O ZANU-PF deve manter seu Congresso Eletivo em 2027, onde se espera que ele tocasse o sucessor de Mnangagwa, que então concorrerá ao cargo em 2028. Chiwenga nunca apoiou publicamente a proposta de estender o mandato de Mnangagwa.

Acredita -se que ele tenha o apoio das forças armadas, embora esse apoio possa estar enfraquecendo, pois Mnangagwa remove as principais figuras militares de seus postos.

Os cidadãos não devem ser usados ​​como peões

Cerca de noventa e oito pessoas que supostamente participaram dos protestos de 31 de março foram presas no centro de Harare e compareceram ao tribunal na terça-feira. Eles foram acusados ​​de incitar a violência pública e violar a paz.

Nos vídeos que circulavam nas mídias sociais na segunda -feira, a polícia é vista disparando gás lacrimogêneo para dispersar a pequena multidão que se reuniu no centro da capital do país. Em um, uma mulher idosa de muletas prometeu continuar protestando, apesar da forte segurança. “Tenho 63 anos e a vida é difícil. Estou cuidando dos meus netos porque meus filhos não podem se dar ao luxo”, disse ela.

O vendedor de vegetais Esnath Makaya sabe que os protestos são ruins para os negócios Imagem: Privilégio Musvanhiri/DW

Mas Vava da crise na coalizão do Zimbábue diz que os zimbabuanos precisam ter cuidado para não permitir que os políticos os usem como peões para alcançar seus próprios objetivos políticos. “Os protestos em andamento e disputas faccionais não são uma luta pelos cidadãos. É uma luta interna de Zanu-PF. Os zimbabuanos não devem ser enganados”, disse Vava à DW.

“Quando os cidadãos marcharam em 2017 para remover Robert Mugabe, havia grandes esperanças de mudança, mas alguns funcionários de Zanu-PF mais tarde se viraram e disseram que o golpe era apenas uma disputa interna, não para a população em geral do país “, acrescentou.

Riscos econômicos

Muitas pessoas que ganham a vida na economia informal do país foram impactadas pelo apelo de segunda -feira por protestos. A maioria das empresas foi fechada em todo o país, e muitas ruas estavam vazias, pois os empresários se preocupavam com o fato de suas propriedades serem danificadas ou saqueadas.

“Os protestos não nos dão renda. Somos forçados a ficar em ambientes fechados. O que vamos comer? Os protestos podem ser bons para os outros, mas não para nós”, disse à DW Esnath Makaya, um vendedor de vegetais.

Analistas econômicos dizem que o aumento das brigas no partido no poder está aumentando o risco político do país, o que, por sua vez, afetará negativamente os investimentos estrangeiros no Zimbábue.

“A economia ficará no banco de trás. O desenvolvimento e as questões econômicas são secundárias às tensões políticas”, disse o analista econômico Happiness Zengeni à DW.

“As pessoas que podem ter queries investir no Zimbábue terão cautela até depois de 2028. Significa apenas que não haverá dinheiro circulando”, acrescentou Zengeni.

Editado por: Sarah Hucal