Tinubu remodela gabinete em meio à crise econômica – DW – 24/10/2024

O presidente nigeriano, Bola Tinubu, demitiu cinco ministros e nomeou sete novos em uma remodelação ministerial, informou seu gabinete na noite de quarta-feira.

Tinubu também transferiu outros 10 ministros para novas pastas, com a reformulação destinada a tornar a sua administração mais eficiente.

As mudanças acontecem em meio agravamento das dificuldades económicas e frustração com o governo, resultando em protestos contra os problemas económicos que foram reprimidos com gás lacrimogéneo.

A remodelação também viu o Ministério do Desenvolvimento do Delta do Níger ser renomeado como Ministério do Desenvolvimento Regional, o encerramento do Ministério dos Desportos e a fusão dos ministérios do turismo e das artes e cultura num só.

O impulso de Tinubu para a reforma desde tomando posse em maio de 2023 tinha levado à esperança de que o seu governo seria capaz de enfrentar os crescentes problemas económicos no país mais populoso de África.

Inflação no máximo em 28 anos

Dois elementos-chave da reforma económica de Tinubu — a desvalorização da naira e a redução dos subsídios à gasolina e à electricidade – enviei inflação disparando para uma alta de 28 anos de 32,70%.

Entretanto, a moeda da Nigéria está em mínimos históricos em relação ao dólar. Tudo isso desencadeou uma crise de custo de vida.

Apesar de ser um dos melhores produtores de petróleo bruto na África, Nigéria é um dos países mais pobres do mundo. A vida dos funcionários públicos raramente reflecte a do público em geral, enquanto os profissionais médicos frequentemente fazem greve para protestar contra os baixos salários.

Por que a maior refinaria da Nigéria importa petróleo dos EUA Para ver este vídeo, ative o JavaScript e considere atualizar para um navegador que suporta vídeo HTML5

Em Novembro do ano passado, Tinubu sancionou o orçamento que atribui 38 milhões de dólares (35,2 milhões de euros) à frota aérea presidencial e outras renovações, incluindo despesas com o seu iate presidencial e veículos utilitários desportivos para a sua esposa e altos funcionários do governo.

Tudo isto acontece no momento em que as Nações Unidas alertam, na semana passada, para um desastre crescente na Nigéria, onde as inundações já afectaram mais de 1,2 milhões de pessoas, com abrigos sobrelotados. Alguns dos piores danos atingiram uma região que fornece grande parte dos alimentos do país.

você é (AP, Reuters)