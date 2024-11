A nova diáspora russa mobiliza-se contra Putin em Berlim

Em Berlim, 17 de novembro de 2024. Na placa: “Rússia sem guerra”. MARKUS SCHREIBER/AP

“A defesa dos direitos humanos na Rússia não desapareceu. Eles gostariam de destruir o Memorial, mas não conseguem fazê-lo.”garante Mundo o famoso adversário russo Oleg Orlov, no meio da multidão reunida no domingo, 17 de novembro, perto da Potsdamer Platz, em Berlim. Envoltos em casacos grossos, várias centenas de russos no exílio vieram gritar a sua oposição ao regime de Vladimir Putin e à guerra na Ucrânia.

Orlov, copresidente do Memorial, ONG co-vencedora do Prémio Nobel da Paz de 2022 e dissolvida pela justiça russa, vive em Berlim desde a sua libertação em agosto de 2024, na sequência de uma troca de prisioneiros. A manifestação lançada a pedido das três principais figuras da oposição russa no exílio, Yulia Navalnaïa, Ilia Iachine e Vladimir Kara-Mourza, também libertada este verão, reuniu, segundo a polícia, 1.800 pessoas que marcharam nas ruas de do distrito de Mitte, no centro de Berlim, à Embaixada da Rússia.

“Muitas pessoas na Europa não compreendem que a vitória de Putin na Ucrânia seria uma derrota para a própria Europa”, lamenta o Sr. Orlov. Questionado sobre o polêmico apelo do chanceler Olaf Scholz ao Sr. Putin na sexta-feira, 15 de novembro, para discutir as condições para a paz na Ucrânia, o oponente russo respondeu: “Tudo depende de qual foi o objetivo daquela conversa. Se fosse para manter a pressão sobre Putin, isso seria bom. Se for apenas para acalmar o agressor, é contraproducente. As condições de paz só podem ser decididas com o acordo dos ucranianos”.articula ele, no burburinho do desfile.

“Devemos falar alto”

“Não à guerra”, “Juntos contra Putin”, “A Rússia será livre” os manifestantes cantam em russo. Na procissão chegou até uma delegação da França, em torno de membros da associação Rússia-Libertés. A manifestação teve como objetivo remobilizar a oposição ao regime russo, enfraquecido desde a morte do ativista Alexeï Navalny na prisão, em fevereiro de 2024, mas também muito dividido, especialmente na questão das entregas de armas à Ucrânia.

“Não esperamos nada desta manifestação sobre o desfecho do conflito. Mas psicologicamente, é importante saber que há russos que continuam a opor-se a esta guerra e a defender a democracia.”, explica Leonid Golub, que imigrou para a Baviera desde o verão de 2022 com sua esposa, Maria. Originários de São Petersburgo, abandonaram o seu país quando compreenderam que já não podiam ali manifestar a sua oposição. Ambos são cientistas, pesquisadores de física e encontraram emprego na Universidade de Regensburg. Maria destaca como o compromisso de Berlim com a libertação de prisioneiros neste verão foi um momento importante. “Foi um sinal forte. Queremos mostrar que continuamos a apoiar os milhares de prisioneiros detidos em condições terríveis. »

