Guerra Rússia-Ucrânia: Lista dos principais eventos, dia 997 | Notícias da guerra Rússia-Ucrânia

James Wallace



Principais eventos Mostrar apenas os principais eventos Ative o JavaScript para usar este recurso

8º: Paquistão 66-3 (Babar 27, Aga 1) Salman Agha junta-se a um ataque que privou Babar no meio. O Paquistão está apenas começando a cambalear. Compartilhar

POSTIGO! Usman Khan c Ellis b Hardie 3 (Paquistão 64-3) Aaron Hardie para o ataque, Usman Khan dança e se dá espaço para atacar o lado oposto, mas seu chute certeiro acerta Ellis na esponja. Um presente de um postigo que não é um tiro bonito. Compartilhar

7º: Paquistão 62-2 (Babar 26, Usman Khan 1) Khan chega ao local e acerta sua primeira bola para acertar o golpe de Babar. Compartilhar Atualizado em 08h38 GMT

POSTIGO! Haseebullah Khan c Short b Zampa 24 (Paquistão 61-2) Adam Zampa é o homem que premiou o postigo para a Austrália! Um googly é mal interpretado por Haseebullah Khan e colocado no lado oposto. A Austrália precisava disso e um Zampa recém-branqueado e tosquiado comemora, minimamente. Compartilhar

6º: Paquistão 58-1 (Babar 23, Haseebullah 24) Nathan Ellis substitui Spencer Johnson e é imediatamente recebido com uma foice de quatro pontos de Haseebullah. A abertura improvisada apertou três atrás do quadrado e tocou um delicioso corte tardio para mais três. Linda rebatida. Powerplay concluído e a Austrália precisa de um avanço. Compartilhar

5º: Paquistão 46-1 (Babar 22, Haseebullah 13) Marcus Stoinis entra, os vastos ombros Alpine estourando sua camisa. Babar Azam entra em ação! Dezesseis corridas fora do limite e três limites de Babar – um meio voleio lançado generosamente no chão, um golpe fino em suas almofadas e um deslizamento bem longe da ponta. Classe pura. Compartilhar

4º: Paquistão 30-1 (Babar 10, Haseebullah 11) Um passe de Johnson é ligeiramente obscurecido por uma borda superior de Haseebullah que voa por cima do goleiro para quatro. Nenhum dos lados se afastando do outro no momento. Compartilhar

3º: Paquistão 24-1 (Babar 9, Haseebullah 6) Bartlett ainda espalhando por aí, um lançamento curto e largo é acertado para quatro por Haseebullah. O jogador aperta as coisas com alguns yorkers bem executados e o Paquistão só consegue reunir mais dois singles no final. Não há nenhum swing digno de nota e o campo parece mais plano do que uma sessão de karaokê bêbado. Compartilhar

2º colocado: Paquistão 18-1 (Babar 8, Haseebullah 1) Haseebullah Khan é o novo batedor. Ele facilita sua segunda bola para pegar uma única e manter o golpe. Compartilhar Atualizado em 08h14 GMT

POSTIGO! Sahibzada Farhan c Bartlett b Johnson 9 (Paquistão 17-1) Johnson testa o meio do campo com um segurança, Farhan tenta afastá-lo, mas se mete em confusão, enviando um golpe suave no ar para o meio do postigo, onde é facilmente pego. Compartilhar

Spencer Johnsonrecém-saído de cinco gols na última partida em Sydney, está largando do outro lado. De volta à terra com um solavanco! Farhan desce o chão de forma compacta por três e Babar lança o lançador de volta sobre sua cabeça para outro limite superlativo… espere um minuto… Compartilhar

1º saldo: Paquistão 10-0 (Farhan 5, Babar 5) Xavier Bartlett tem a bola nas mãos para a Austrália. Teremos alguma costura para começar. Jogar! Farhan passa pelo midwicket, onde um fumble permite uma terceira corrida e coloca Babar em greve. Quatro! Sem brincadeiras com as rebatidas do Príncipe do Paquistão, uma bola completa é cronometrada fora das almofadas para uma primeira bola limite. É um ganso solto comece com Bartlett, que não consegue encontrar seu radar. O Paquistão leva dez do primeiro. Compartilhar

Aí vêm os jogadorescéus claros em Hobart, eu não pensar o clima vai se envolver nisso. Diz-se que Sahibzada Farhan deve abrir ao lado de Babar Azam para os visitantes. Será que os dois homens conseguirão fazer o Paquistão voar e colocar alguma pressão sobre esta nascente equipa australiana? É hora de descobrir. Compartilhar

Parece uma bela noite em Hobart. Teremos o primeiro baile em quinze minutos. Com licença por um segundo, enquanto eu ‘compartimentalizo’ uma criança bagunceira e trituro um pouco da tão necessária Lavazza. Esqueça as prévias de Perth, a verdadeira ação está aqui em Hobart esta noite. Terceiro T20I. Vamos ver se Nathan Ellis joga sua primeira internacionalização em seu estado adotivo #AUSvPAK pic.twitter.com/gH3NT3cUbf -Josh Schönafinger (@joshschon) 18 de novembro de 2024 Compartilhar

O Paquistão vence o sorteio e escolhe rebater primeiro Salman Agha vence o sorteio, já que Mohammad Rizwan provavelmente está se preparando para este. O capitão substituto decide usar primeiro o postigo de Hobart. A Austrália permanece inalterada, enquanto os visitantes estrearam o lançador canhoto Jahandad Khan. Equipes: Austrália: Jake Fraser-McGurk, Matt Short, Josh Inglis (c & sem), Glenn Maxwell, Tim David, Marcus Stoinis, Aaron Hardie, Xavier Bartlett, Nathan Ellis, Adam Zampa, Spencer Johnson Paquistão: Babar Azam, Sahibzada Farhan, Haseebullah Khan (sem), Usman Khan, Salman Agha (c), Irfan Khan, Abbas Afridi, Shaheen Shah Afridi, Jahandad Khan, Haris Rauf, Sufiyan Muqeem Compartilhar Atualizado em 07h43 GMT

Enquanto isso, parece que Jason Gillespie não será despedido. Ainda não, pelo menos: Compartilhar

Enquanto esperamos pelo lançamento da moeda, informe seus olhos sobre isto: Dentro do modesto escritório de Hockley em Jolimont, à vista do MCG, um traje rosa e roxo de lantejoulas de uma mulher de desenho animado em forma de taco de críquete chama sua atenção. Foi usado pelos dançarinos de apoio a Katy Perry na histórica final da Copa do Mundo de 2020 e agora ocupa o canto. Sentado à sua frente, Hockley acrescenta um pensamento final. “Parece um pouco prematuro, mas tive muita sorte, você me ajudou a refletir um pouco”, diz ele. “Uma coisa em que não sou bom é comemorar nossos sucessos, apenas estou tipo ‘para a próxima coisa’. Mas estou melhorando em tentar celebrar o trabalho duro de todos. E a outra parte é que não sou muito bom em aproveitar o críquete e os dias de eventos, porque você se sente muito responsável e só quer ter certeza de que está tudo certo. Portanto, estou determinado a aproveitar este verão. Compartilhar Atualizado em 07h41 GMT