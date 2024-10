A UE tem alguém que possa falar com Donald Trump? – DW – 26/10/2024

Enquanto os EUA se preparam para votação em 5 de novembrohá ansiedade no União Europeia sobre Donald Trump’s potencial retorno ao poder e como isso poderia afetar o cenário político e de segurança do bloco.

Vários interlocutores da UE foram propostos caso Trump regressasse à Casa Branca – embora nem todos tenham a mesma agenda.

Marcos Ruteo novo secretário-geral da OTAN, é a escolha consensual para lidar com os desafios de segurança e conversar com Trump. Mas o primeiro-ministro húngaro, Viktor Orban, o primeiro-ministro italiano, Giorgia Meloni, e o presidente polaco, Andrzej Duda, também se posicionaram como aliados de Trump com ideias semelhantes na Europa.

Mark Rutte: sussurrador de Trump pró-Europa

Pelo menos três principais OTAN Fontes, que não puderam ser citadas nominalmente, disseram à DW que Rutte, ex-primeiro-ministro holandês, desenvolveu um relacionamento com Trump durante o primeiro mandato do presidente e foi escolhido em parte para liderar a aliança de defesa em preparação para o retorno de Trump.

Camille Grand, especialista em política de defesa e segurança do Conselho Europeu de Relações Exteriores e ex-secretário-geral adjunto da OTAN, disse que Rutte “é conhecido por ter sido capaz de envolver o presidente dos EUA e permanecer firme quando necessário” nas interações bilaterais e durante Cimeiras da NATO.

Em 2018, Rutte resgatou a aliança de uma situação tensa na sede da NATO, quando Trump ameaçou que os Estados Unidos seguiriam o seu próprio caminho se os governos europeus não aumentassem os seus gastos com defesa. Rutte gentilmente lembrou ao presidente que os gastos com defesa estavam aumentando, e tudo por causa dele.

Ian Lesser, que dirige o escritório de Bruxelas do Fundo Marshall Alemão dos Estados Unidos (GMF), disse que, se Trump vencesse, Rutte seria capaz de transmitir uma “mensagem melhor sobre a partilha de encargos”, como disseram 23 dos 32 membros da OTAN. espera-se que os países membros, incluindo a França e a Alemanha, atingir ou exceder a meta de gastar 2% do seu PIB em defesa este ano.

Em troca, Rutte procuraria garantias sobre a ajuda à Ucrânia e a continuação da presença dos EUA na NATO.

Trump não só ameaçou cortar a ajuda à Ucrânia e encorajou a Rússia a fazer “o que diabos” quiser com as nações aliadas – ele poderia até retirar os EUA da NATO, de acordo com o seu antigo conselheiro de segurança nacional, John Bolton.

“Rutte procurará a previsibilidade de Washington, especialmente no contexto da guerra da Rússia”, disse Lesser.

Viktor Orban: aliado ideológico, mas não um ‘interlocutor estratégico’

Rutte enfrenta concorrência do primeiro-ministro húngaro Viktor Orbánque se encontrou com Trump em julho a solo “missão de paz” após visitas a Pequim, Kiev e Moscovo, apresentando-se como um facilitador da UE para acabar com A guerra da Rússia na Ucrânia.

E, quando o oponente democrata de Trump, Kamala Harrisdisse em setembro que os líderes mundiais estavam “rindo” do ex-presidente, Trump citou seus laços estreitos com Orbán, saudando-o como um primeiro-ministro forte, duro e inteligente.

Zsuzsanna Vegh, analista focada nos países da Europa Central no GMF, disse que o contacto de Orbán com Trump foi principalmente para elevar a sua própria posição e construir a sua imagem como um líder internacionalmente relevante.

“A vitória de Trump também poderá encorajar Orban a continuar no caminho da autocratização interna”, disse Vegh, e “minar ainda mais a credibilidade da UE como uma comunidade de democracias”.

Os especialistas acreditam que as políticas anti-imigrantes e anti-LGBTQ+ de Orban o tornaram querido pela base de apoio MAGA de Trump. Steve Bannon, antigo conselheiro sénior de Trump, referiu-se mesmo ao líder húngaro como “Trump antes de Trump”.

Como Orban é conhecido por ser um aliado próximo do presidente russo, Vladimir Putin, e se opôs ao apoio da UE à Ucrânia, alguns observadores temem que ele possa sussurrar o pensamento do Kremlin aos ouvidos de Trump.

“Duvido que o presidente Putin precise que o primeiro-ministro Orban faça lobby a seu favor na Casa Branca”, disse Vegh. “Dito isto, os seus apelos ao cessar-fogo e às negociações nas actuais circunstâncias, que Orban sem dúvida partilha também com os seus contactos americanos, certamente servem os interesses da Rússia.”

Embora Orban possa ser um “aliado com a mesma opinião” de Trump, disse Lesser, Rutte é um “interlocutor estratégico” que fala em nome das preocupações de segurança da NATO e deveria ter mais influência.

Duda e Meloni: Ideologicamente em sintonia, mas segurança em primeiro lugar

Existem outros potenciais interlocutores da UE que são ideologicamente mais parecidos com Trump e Orban quando se trata de questões como a imigração, mas estrategicamente sintonizados com Rutte.

Presidente Andrzej Duda, de Partido nacionalista Lei e Justiça da Polôniareuniu-se com Trump em abril e alegadamente convenceu-o a deixar os republicanos desbloquearem um pacote de ajuda de 60 mil milhões de dólares (55,5 mil milhões de euros) para a Ucrânia no Congresso dos EUA.

“Dada a posição estratégica da Polónia no flanco oriental da NATO, manter relações robustas com os EUA é visto como vital para a segurança nacional, independentemente das filiações políticas”, escreveu Maciej Tyburski, do grupo de reflexão do Instituto de Varsóvia, num e-mail à DW.

“Embora seja verdade que o partido conservador Lei e Justiça (PiS) possa encontrar alinhamento ideológico com a liderança republicana nos EUA, incluindo Trump, a importância das relações entre os EUA e a Polónia tem sido historicamente reconhecida em todo o espectro político”, escreveu Tyburski.

Primeira-ministra italiana, Georgia Meloni também foi apresentada pelos seus colegas como o parceiro perfeito da UE caso Trump vencesse, tendo alguns membros do seu partido de extrema-direita Irmãos de Itália já se reunido anteriormente com o antigo presidente.

Antonio Giordano, legislador dos Irmãos da Itália que participou da Convenção Nacional Republicana em Milwaukee em julho, disse ao Tempos Financeiros em setembro, que Meloni seria o “interlocutor natural” de Trump se ele “quiser compreender como lidar melhor com a Europa”.

Embora a própria Meloni não tenha apoiado nenhum candidato nas eleições dos EUA, os seus laços crescentes com Elon Musk, um empresário próximo de Trump — incluindo vários encontros com o bilionário em 2023 — foram apontados por alguns observadores como um sinal da sua preferência pelo ex-presidente. Filippo Simonelli, investigador júnior do Instituto de Assuntos Internacionais, disse que Meloni pode tentar posicionar-se como um elo entre os EUA e as instituições da UE.

“Meloni (pode) tentar ser o elo entre a direita da cena política europeia e a Comissão von der Leyen, que já olha para a direita mais do que nunca e, portanto, quer tentar beneficiar tanto quanto possível a partir deste equilíbrio em mudança”, disse ele.

Mas um alinhamento ideológico com Trump não significa que Meloni tenha tirado os olhos da ameaça da Rússia. “Ela é uma atlantista comprometida”, disse Lesser. Meloni expressou frequentemente o seu apoio à Ucrânia e assim encontrou respeitabilidade em Bruxelas, com tanto Duda como Meloni a apreciar o valor da NATO e da defesa colectiva para a Europa.

Trump poderá galvanizar a extrema direita da Europa

Alguns especialistas políticos temem que se políticos individuais, especialmente de grupos de extrema-direita, se alinharem com Trump em questões sociais e políticas e acabarem por ter mais influência sobre o presidente dos EUA, isso poderá galvanizar e normalizar a situação. movimento de extrema direita na União Europeia.

Comfort Ero, chefe do think tank International Crisis Group, observado num artigo recente que uma segunda administração Trump poderia aumentar “o moral dos políticos europeus de extrema-direita que trabalham contra uma Europa mais forte e mais integrada”.

As tentativas de Trump de negociar bilateralmente com os membros da UE e da NATO, como fez frequentemente durante o seu primeiro mandato, também poderiam enfraquecer potencialmente essas instituições. “A natureza imprevisível da política externa de Trump, o seu foco transacional e o seu desrespeito pelo multilateralismo tornariam mais difícil o ajustamento de uma grande burocracia com 27 Estados-membros da UE”, escreveu Ero. “Os decisores políticos europeus temem que uma segunda presidência de Trump possa pôr à prova a sua unidade.”

“Orbán, Meloni e Duda estão mais alinhados com Trump, pelo menos nas questões internas, e certamente ficarão tentados a tirar vantagem dessa ligação”, disse Grand, o ex-funcionário da OTAN. “Esta fragmentação da abordagem europeia a uma potencial administração Trump não é útil para os interesses europeus e para a NATO, uma vez que a bilateralização da relação de segurança com os EUA poderia minar a NATO a longo prazo”.

