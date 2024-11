A verdadeira Black Friday: aproveite novembro para reduzir seus impostos de 2024 – 09/11/2024 – De Grão em Grão

Michael Viriato



O fim do ano se aproxima e, para quem declara o Imposto de Renda pelo modelo completo, surge uma oportunidade de reduzir a carga tributária de forma prática e eficiente. Em vez de esperar até o último momento ou focar apenas em compras de Black Friday, que tal aproveitar o mês de novembro para planejar um futuro financeiro mais vantajoso para você e sua família? A previdência privada, especialmente o PGBL, é uma ferramenta poderosa para quem busca redução de impostos e segurança financeira. Vamos entender como funciona e como ela pode beneficiar seu planejamento tributário.

O PGBL, ou Plano Gerador de Benefício Livre, é uma das soluções mais acessíveis e práticas de planejamento tributário. Diferente de estratégias mais complexas de planejamento sucessório e tributário, que costumam ser restritas a famílias com alto poder aquisitivo, o PGBL está ao alcance de muitos brasileiros e oferece vantagens significativas. Vou mostrar o benefício com um cálculo simples.

Considere que sua renda anual tributada seja de R$ 250 mil. Se você aplicar em previdência o limite de 12% desta renda, ou seja, R$ 30 mil, você deixa de pagar imediatamente o imposto de 27,5% sobre este valor, ou seja, de R$ 8.250,00. Se você só adiasse o pagamento, o produto já seria vantajoso, mas o benefício vai além disso.

Além do benefício imediato na declaração de IR, a previdência privada oferece vantagens de longo prazo que vão além da dedução anual.

Ao investir no PGBL e escolher o regime regressivo de tributação, você pode reduzir o imposto sobre os rendimentos para apenas 10% após 10 anos, um alívio considerável em comparação com a alíquota tradicional. Além disso, ao longo desse período, o retorno sobre o IR economizado inicialmente continua rendendo, maximizando o valor investido sem que o governo “retire uma fatia” todos os anos.

Assim, em nosso exemplo, depois de 10 anos, se você desejar resgatar, você terá obtido pelo menos, dois benefícios: a alíquota de IR será de apenas 10% no regime regressivo e você ainda ganha retorno sobre o IR que deixou de pagar imediatamente.

Considerando estes dois benefícios, e, assumindo um retorno de 10% ao ano, ao fim de 10 anos, você terá um ganho total de R$ 18,4 mil em cima apenas dos R$ 8,25 mil de imposto que pagaria agora.

Decidir por não fazer o PGBL não faz qualquer sentido econômico. Afinal, o que você prefere: pagar R$ 8,25 mil ao governo agora ou ganhar R$ 18,4, além de não pagar o IR imediatamente?

Acredito que todos prefiram ganhar mais de 2 vezes um montante a ter de pagar o mesmo a um terceiro.

Outro benefício único dos planos de previdência como o PGBL é a ausência do “come-cotas”, um regime de tributação semestral que afeta fundos tradicionais. No PGBL, a tributação só ocorre no resgate, permitindo que seu dinheiro cresça continuamente, sem interrupções, maximizando os retornos ao longo do tempo. Para quem quer ver seu capital crescer de forma mais eficiente, esse é um diferencial importante.

A sucessão patrimonial também é facilitada com o PGBL. Em caso de falecimento, os recursos aplicados não entram no processo de inventário, o que significa menos burocracia e custos reduzidos na transmissão de bens. Além disso, na maioria dos Estados, esses valores não estão sujeitos ao ICMS. Com o PGBL, a transferência para os beneficiários é mais rápida e econômica, o que pode ser uma grande vantagem para garantir o suporte financeiro da família sem complicações.

Outro ponto a considerar é a flexibilidade. Com o PGBL, você pode ajustar sua estratégia de investimento de acordo com o mercado e seu perfil de investidor, sem custos adicionais. A isenção de impostos na portabilidade entre fundos ou instituições financeiras permite que você adapte seus investimentos conforme necessário, algo que oferece liberdade e controle sobre o seu planejamento.

Por fim, a previdência privada também oferece proteção patrimonial. Em algumas situações, como dívidas pessoais, os valores aplicados em PGBL possuem uma camada de proteção adicional, tornando-os menos suscetíveis a cobranças por credores. Essa segurança extra é um ponto a mais na construção de uma base financeira sólida para você e sua família.

Para aproveitar esses benefícios em 2024, é essencial planejar as contribuições agora, no mês de novembro. Assim, você evita sobrecarregar o orçamento em dezembro, quando as despesas com presentes e férias costumam pesar. Em vez de focar apenas em compras de Black Friday, considere esse momento para investir no seu futuro.

A previdência privada do tipo PGBL pode ser a resposta que você procura para reduzir a carga tributária e garantir um planejamento financeiro completo. E, claro, para que essa decisão esteja alinhada aos seus objetivos e perfil de investidor, consulte seu assessor de investimentos e escolha o produto mais recomendado para você.

Michael Viriato é assessor de investimentos e sócio fundador da Casa do Investidor.

