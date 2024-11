Abacaxi gigante de Tarauacá e farofa de pirarucu com castanha e banana comprida impressionam público no estande do Acre na Festuris, em Gramado

Karolini Oliveira



Um abacaxi gigante de 8,5kg, produzido em Tarauacá, no interior do Acre, e a união de sabores tradicionais acreanos na farofa de pirarucu seco, com castanha do Brasil torrada e banana da terra frita (famosa banana comprida entre os acreanos) são algumas especialidades acreana que têm impressionado o público no estande do Acre, na Feira Internacional de Turismo de Gramado (RS).

Aos 75 anos, Olívia Minatti, representante da Naturallis Turismo, de São Paulo, foi à Festuris para negociar novos destinos e pacotes. No estande do Acre, Olívia ficou encantada com o abacaxi gigante de Tarauacá: “É maravilhoso, nossa! Nunca tinha visto igual e achei que era de Itú, lá em São Paulo, porque lá todas as coisas são grandes, é lápis grande, sorvete grande, tudo grande, mas um abacaxi desse, nunca vi igual. É lindo de se ver”, expressou.

Também visitando o Estado do Acre, a guia de turismo de Canoas (RS), Carmen Feiten, disse ter se impressionado com o sabor dos quitutes, entre eles, a farofa de pirarucu seco com castanha e banana comprida frita: “Olha, eu tô achando esse aqui a nível de MasterChef, muito gostoso. Aqui no sul a gente escuta muito sobre essas iguarias diferentes e é surpreendente, muito bom, gostei”.

O responsável pela farofa de sucesso é o chefe e professor da Escola de Gastronomia e Hospitalidade Miriam Assis Felício (Ieptec), Ivonaldo Portela Filho. Ele detalhou alguns dos preparos que fez para degustação no estande do Acre.

“A gente tem a farofa de pirarucu seco com castanha do Brasil torrada e banana da terra frita, são ingredientes regionais do Acre, como a farinha de Cruzeiro do Sul, vindo lá do Vale do Juruá. E a gente tem também um doce típico, que é o salame de cupuaçu com castanha que é tradicional da nossa terra”, disse o chefe.

Ivonaldo disse ter ficado contente com o resultado alcançado entre o público da feira: “O feedback tem sido muito positivo. As pessoas que estão experimentando vem com comentários surpreendentes, inclusive pessoas que a princípio tem um olhar negativo quanto a alguns ingredientes, como por exemplo o pirarucu, mas ao experimentar mudam de ideia, então não tem como ser uma resposta melhor”, acrescentou.

Neste sábado, 9, o chefe Ivonaldo Portela apresenta, na Arena Gastronômica da Festuris, um prato que representa um pouco da cultura acreana: arroz caldoso de rabada no tucupi e jambú. A expectativa é de que o sabor do prato agrade o público presente na feira.

Cores e sabores

Entre cores e sabores, o Acre também apresenta produtos que destacam os potenciais regionais. Participam o Sindicato da Indústria de Produtos Alimentares do Estado do Acre (Sinpal/Fieac), Vinhos Florisa, Café Raízes da Floresta, Café Contri, Café Sarah, Indústria Acreaninha e Miragina.

Também estão presentes as Bebidas Quinari, Império do coco, Tempero do Norte, Naturus Alimentos da Amazônia, Cachaça Mineirinha. Além disso, o estandes apresentou a degustação de farinha de tapioca, açúcar mascavo (gramixó), biscoitos de goma, salame de cupuaçú, pé de moleque acreano e rapadura.

“A gastronomia representa a cultura acreana e trazer os produtos fortalece o turismo gastronômico, valorizando os produtos regionais e a tradição do povo acreano”, disse Sirlânia Venturin, diretora de Turismo da Sete.

Comitivas acreana na Festuris 2024

A Feira Internacional de Turismo de Gramado (Festuris) teve abertura na quinta-feira, 7, em Gramado, na Serra Gaúcha. O evento reúne players do turismo nacional e internacional até este sábado, 9, com diversidade de apresentações e possibilidades de novos negócios.

O governo do Estado do Acre apoia a apresentação de especialidades da culinária acreana e destinos turísticos por meio da Secretaria de Estado de Turismo e Empreendedorismo (Sete), em parceria com o Programa REM (Redd Early Movers) e Instituto Estadual de Educação Profissional e Tecnológica (Ieptec).

As diversas apresentações e exposições também acontecem em parceria com o Sindicato da Indústria de Produtos Alimentares do Acre, por meio da Federação das Indústrias do Acre (Fieac), e o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae/AC).

A comitiva acreana composta por representantes das instituições apoiadoras e parceiras, e profissionais do turismo Wigberto Nunes (Pousada Bom Conforto), Ruama Demir (Sebrae/AC), Thaly Figueiredo (Agência Destino Acre), Victor Toledo Pontes (Operadora Ayshawã Travel) e Antônio Pereira Mesquita (Amazon Tour Turismo).

Visualizações: 2