Governador Gladson Camelí recebe embaixador da Suíça para discutir parcerias estratégicas

O governador do Acre, Gladson Camelí, recebeu na tarde desta terça-feira, 1º, em Rio Branco, o embaixador da Suíça no Brasil, Pietro Lazzeri. O encontro reforçou as relações históricas entre os dois países e explorou novas possibilidades de investimentos e cooperação econômica no estado.

Acompanhado de representantes do setor de pesquisa e inovação, o embaixador destacou a importância da prática e objetividade do povo suíço na busca por oportunidades de negócios. “O Acre tem uma posição estratégica na fronteira e muito perto do Pacífico, o que representa um grande potencial para a nossa cooperação”, afirmou Lazzeri.

O governador Gladson Camelí agradeceu a visita e reiterou a disposição do Estado para firmar parcerias. Ele ressaltou que o Acre é um dos estados brasileiros mais próximos do Oceano Pacífico, via Peru, e que a inauguração do Porto de Chancay abre novas perspectivas para a exportação da produção acreana e brasileira.

“O Acre está de portas abertas para parcerias que impulsionem nosso desenvolvimento. Com nossa posição estratégica próxima ao Pacífico, potencial econômico e compromisso com a sustentabilidade, queremos fortalecer laços com a Suíça e atrair novos investimentos para o estado”, destacou o governador.

Potencial econômico e sustentabilidade

Durante o encontro, foram apresentados os principais setores produtivos do estado. A pecuária de corte foi destacada como uma das principais atividades econômicas do Acre, que é uma zona livre de febre aftosa sem vacinação e tem ampliado suas exportações de carne. O crescimento da produção de grãos, especialmente soja e milho, também foi ressaltado como um fator de desenvolvimento econômico.

Na pauta ambiental, o governo estadual reforçou que 85% da floresta acreana está preservada e que o estado foi pioneiro na negociação de créditos de carbono com governos europeus. O Acre possui um sistema consolidado de controle ambiental e está aberto a parcerias que incentivem a sustentabilidade.

Interesses suíços no Brasil e no Acre

A Suíça é um dos principais investidores estrangeiros no Brasil, ocupando o quinto lugar no ranking de investimentos. Atualmente, mais de 550 empresas suíças atuam no país em diversos setores, como alimentos, farmacêutico, infraestrutura, tecnologia limpa e finanças. No Acre, Lazzeri apontou que áreas como infraestrutura, saneamento e agronegócio são potenciais alvos de investimentos.

O embaixador também destacou a diversidade cultural do estado e a sua conexão estratégica entre o Brasil e o Peru. “A Suíça é um país que liga mercados na Europa, assim como o Acre desempenha um papel importante nessa ligação entre o Brasil e o Pacífico”, pontuou.

O encontro contou com a presença de autoridades e representantes do setor econômico e empresarial, entre eles: Brendan Mackinnon Lacasa (conselheiro da Embaixada da Suíça); Rafael Candura Dela Libera (gerente comercial sênior do Swiss Business Hub); Alexandre Ozorio Kloppenburg (gerente de vendas no Brasil da empresa Sales Manager Brazil); Francisco Rosemberg e Claúdio Mendes (gerentes da empresa Ammann); Ricardo Brandão (secretário de Estado de Planejamento); Assurbanípal Mesquita (secretário de Estado de Indústria, Ciência e Tecnologia); Sula Ximenes (presidente do Deracre); José Bestene (presidente do Saneacre); José Adriano (deputado federal e representante da Fieac); Assuero Doca Verones (presidente da Faeac).

O encontro reforça o compromisso do governo acreano em buscar novas parcerias e oportunidades para impulsionar o desenvolvimento do estado, fortalecendo laços econômicos e diplomáticos com a Suíça.









