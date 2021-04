Abandonado, nova sede do MPAC será no antigo Resort Hotel

O antigo Resort Hotel, que também se chamou Comfort Hotel, e que antes de ir à completa falência foi considerado um dos hotéis mais luxuosos da capital acreana, vai se transformar na nova sede do Ministério Público do Estado do Acre (MPAC).

Nesta segunda-feira, 12, o governo do estado publicou um decreto que torna o imóvel localizado na Estrada Transacreana, com a Estrada da Floresta e Via Verde, no bairro da Floresta, de utilidade pública para fins de desapropriação, com objetivo de ser instalada a nova sede do MPAC.

O hotel foi fechado por ordem judicial após seus sócios não conseguirem pagar as parcelas de um empréstimo de R$ 12,5 milhões de reais, por meio do FNO Amazônia Sustentável, usados para construção do hotel, o que fez com que o Banco da Amazônia ingressasse na justiça com uma Ação de Execução de Título Extrajudicial em junho de 2018.

O hotel viveu seus melhores momentos durante o governo do petista Tião Viana, já que o seu principal sócio, Antônio Monteiro, passou por diversos cargos nos governos da Frente Popular. O empreendimento era alugado para a realização de reuniões, conferências e seminários públicos.

Em março deste ano, o videomaker e repórter fotográfico do ac24horas, Kennedy Santos e Sérgio Vale, mostraram o completo estado de abandono em que se encontra atualmente o espaço.