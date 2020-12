Abastecimento de água em Rio Branco começa a ser normalizado após pane elétrica em equipamentos

O abastecimento de água em Rio Branco começou a ser normalizado nos bairros após a pane elétrica em equipamentos interromper a distribuição para a região central e bairros da parte alta da cidade. Na sexta-feira (18), as equipes do Departamento de Água e Saneamento (Depasa) concluíram a instalação dos inversores de frequência do Sistema de Bombeamento Central (CR Central).

Esses novos equipamentos substituem os inversores que foram danificados e comprometeram o sistema. No sábado (19), foi concluída também a instalação dos equipamentos usados na programação e monitoramento da pressão e distribuição do sistema de bombeamento de água do reservatório do bairro Placas, responsável pelo abastecimento na parte alta da cidade.

O problema começou na noite do dia 14, quando um apagão ocasionou a queima de dois inversores de frequência que fazem parte do sistema de acionamentos de motores elétricos do Centro de Reservação Central (CR).

O presidente do Conjunto Manoel Julião, Jordan Araújo, disse que a água ainda está chegando de forma lenta nas casas. Segundo ele, alguns moradores utilizam bombas para conseguir abastecer as caixas da parte de cima.

“Não está vindo com força. O pessoal está colocando bomba para subir para as caixas, está muito fraca ainda”, lamentou.

Veja os bairros afetados:

Adalberto Aragão

Cadeia Velha

Castelo Branco

Base

Bela Vista

Centro

Parte do Bosque

Estação Experimental

Ivete Vargas

Manoel Julião

Mascarenhas de Moraes

Morada do Sol

Tropical

A primeira previsão de normalização do abastecimento era para esta terça [22]. Contudo, o Depasa frisou, por meio de nota, que a nova previsão é para quinta [24], véspera do Natal.