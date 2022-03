Acidente entre duas motocicletas deixa um morto no interior do Acre

Vítima estava na garupa de uma das motos. Acidente ocorreu na noite de sexta-feira (25) no Centro do Bujari.

Acidente ocorreu no Centro da cidade do Bujari, no interior do Acre.

Um acidente entre duas motocicletas deixou um homem identificado como Francisco Gonzaga morto na última sexta-feira (25), no Centro da cidade do Bujari, no interior do Acre. A vítima estava na garupa de uma das motos.

Conforme a polícia, o condutor de uma das motocicletas relatou que trafegava na Rua José Pereira Gurgel, sentido bairro-centro, quando um motociclista que vinha no sentido contrário saiu de sua pista, invadiu a contramão e bateu de frente contra ele.

Por conta do impacto, o garupa da motocicleta foi arremessado e morreu no local. Duas equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram ao local, mas apenas pode constatar o óbito.

Além da vítima fatal, os dois condutores das motocicletas sofreram vários ferimentos e, segundo a Polícia Militar, foram levador pelo Samu para o pronto-socorro de Rio Branco.



Acidentes na capital

Em Rio Branco, na madrugada desta segunda-feira (28), foram registrados dois acidentes, segundo o Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTrans). No entanto, não houve vítimas.

O primeiro, por volta das 4h40, foi de um carro que colidiu contra o muro de uma clínica veterinária, na AC 40, no Segundo Distrito de Rio Branco. Segundo o BPTrans, o condutor se evadiu do local e no veículo havia garrafas de bebida.

Já o outro caso foi de um motorista que derrubou um poste na Via Parque, no Canal da Maternidade. O acidente ocorreu por volta das 4h50. Conforme a polícia, o condutor se recusou a fazer o teste e foi autuado.

