Vacinação contra a Covid-19 é suspensa em Rio Branco nesta terça-feira de carnaval (1º)

Na quarta, o atendimento será feito nas Uraps Ary Rodrigues, Rozangela Pimentel, São Francisco, Policlínica Barral y Barral, na Unidade de Saúde da Elpídio Moreira.

A 1ª e 2ª dose são disponibilizadas para pessoas acima dos 12 anos. A dose de reforço é aplicada em adultos acima dos 18 anos que tenham completado 4 meses desde a última dose e pessoas com baixa imunidade (imunossuprimidos).

Quem tomou a primeira dose da Janssen há 2 meses ou mais deve comparecer à Urap Vila Ivonete e tomar a dose de reforço. É necessário apresentar a carteirinha de vacinação comprovando que tomou a 1ª dose da Janssen há mais de 60 dias.

As crianças e adolescentes precisam estar acompanhados do pai ou da mãe ou de outro responsável legal na hora da imunização.

Recorde de infectados em fevereiro

O mês de fevereiro de 2022 teve o recorde de novos casos de Covid-19 desde o início da pandemia. Foram, no total, 19.323 infectados. O maior número havia sido no mês de março de 2021, com 12.123 pessoas contaminadas. Os dados foram computados pelo g1 baseados no boletim da Secretaria de Saúde do Acre (Sesacre).

O boletim trouxe, nesta segunda (28), apenas dois novos casos infecção. Assim o número de infectados chegou a120.583. Com mais um óbito, o número de mortos agora é 1.972. O óbito foi registrado no município de Mâncio Lima.

O número de exames à espera de resultado no Laboratório Central de Saúde Pública do Acre (Lacen) aumentou para 26.

A taxa de ocupação dos leitos de UTI no estado é de 46% nesta segunda. Dos 30 leitos de UTI existentes, 14 estão ocupados. São 20 leitos em Rio Branco e 10 em Cruzeiro do Sul.

Há 40 pessoas internadas, sendo 39 com resultado positivo para o novo coronavírus.

Vacinação no Acre

De acordo com informações do portal de transparência do governo, o Acre já recebeu 1.015.363 doses de vacinas e foram aplicadas 1.271.853 doses na população até esse sábado (26), data da última atualização. Das doses, 618.617 pessoas tomaram a primeira dose, 492.872 a segunda, 12.519 a dose única e 133.367 dose de reforço.