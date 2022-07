Acidente grave deixa cinco mortos e 11 feridos após colisão entre van e caminhão em estrada no AC

Um grave acidente envolvendo uma van e um caminhão na manhã desta quarta-feira (27) na BR-317, próximo à região do Araxá, deixou pelo cinco mortos e 11 feridos. As informações iniciais são do Corpo de Bombeiros de Xapuri que dá suporte no local. A van levava pacientes para consulta no Hospital de Amor na capital.

Três feridos foram levados ao Pronto Socorro de Rio Branco e um quarto está a caminho da unidade. Segundo o Samu, seis vítimas foram removidas do local por terceiros, mas ainda não há informação para onde foram levadas.

Vítimas encaminhadas ao PS:

Lenilda Silva, 20 anos;

Jean Lopes Oliveira Júnior, 31 anos (motorista da van);

Mayane do Nascimento Mendonça, 19 anos

Das cincos vítimas fatais, quatro foram reconhecidas pelos familiares no IML. São elas:

Leonor Leite de Souza, 42anos;

Joana Souza da Silva, 42 anos;

Valdeide Alves da Silva, 38 anos;

Maria Francinete Barbosa de Souza, 50 anos.

Equipes do IML aguardam o comparecimento dos parentes da quinta vítima, identificada até o momento como Maria de Nazaré Cordeiro da Silva, de 68 anos, para o reconhecimento.

“Os pacientes já estão aqui, todos foram atendidos e estão sendo encaminhados para fazer exames e estão sendo avaliados por cirurgiões. São quatro vítimas do acidente que estão aqui no Pronto Socorro”, disse Dora Vitorino, diretora do PS.

Porta da van ficou presa no caminhão — Foto: Arquivo/CBM-AC

Conforme o comando dos bombeiros na cidade, a van seguia de Xapuri para Rio Branco e bateu em um caminhão. O motorista do caminhão teria sofrido apenas escoriações. A Polícia Rodoviária Federal (PRF-AC) informou que seriam pelo menos 16 passageiros, sendo que vários ficaram feridos.

A violência da batida foi tão grande que a van perdeu toda a lateral e a porta do veículo ficou presa ao caminhão.

“Fomos acionados. A nossa equipe está no local e, a princípio, a informação que temos é que foi uma colisão entre uma van e um caminhão. Até o momento já foram identificados cinco óbitos, segundo a informação da equipe que está no local, alguns na van, outros no meio da estrada”, informou a comandante dos bombeiros de Xapuri, tenente Laiza Mendonça.

Condutor da van chega ao PS de Rio Branco — Foto: Reprodução

Ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram enviadas ao local para atender os sobreviventes.

De acordo com o Samu, os óbitos são todos de mulheres e entre os feridos estão três mulheres e um homem. Equipes da PRF fazem o isolamento do local. As vítimas ainda não foram todas identificadas.

Vítima de acidente na BR-317 chega no Pronto Socorro — Foto: Reprodução

Equipes do Instituto Médico Legal (IML) também foram deslocadas para o local do acidente. Por volta de 9h40, uma mulher identificada como Mayane Mendonça, de 19 anos, que foi transportada da ambulância de suporte avançado do Samu, chegou ao PS.

“Um momento de muita dificuldade não apenas para nós, mas para todas as famílias que foram alcançadas por essa tragédia. Nesse momento, a gente fica feliz em saber que ela sobreviveu. Ela procurava atendimento médico, se deslocava acompanhada da sua sogra e infelizmente aconteceu essa tragédia”, disse Consílio Oliveira, padrasto de Mayane.

Cinco pessoas morreram no acidente — Foto: Arquivo/CBM-AC

Em seguida, o motorista da van chegou ao PS em estado de choque. Ele sofreu ferimentos leves.

Em nota, a Secretaria Estadual de Saúde do Acre (Sesacre) lamentou a tragédia e afirmou que todo apoio está sendo prestado às vítimas.

“A Sesacre se solidariza com os familiares e a sociedade, colocando-se à disposição para mais esclarecimentos, salientando que todo o apoio está sendo prestado, com cinco viaturas do Samu e o apoio aéreo necessário.”

Colaboraram Quésia Melo e Júnior Andrade, da Rede Amazônica Acre.