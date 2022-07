Em 2022, irmã da prefeita de Tarauacá já ganhou quase R$15 mil em diárias

O Portal da Transparência da Prefeitura de Tarauacá (clique aqui), informa que a secretária de educação, MARIA LUCICLEIA NERY DE LIMA, irmã da prefeita Maria Lucinéia Nery de Lima Menezes (PDT), já recebeu R$ 14.144,00 mil, em 2022.

Como justificativa, para o pagamento das diárias recebidas, constam viagens à Brasília, Rio Branco e até na zona rural de Tarauacá.

As notas de empenhos, relativas aos pagamentos das diárias, informam que o benefício foi pago à secretária para fins de participar de evento na AMAC; para participar de treinamento sobre par e obras 2.0, no auditório da AMAC; para participar de reunião técnica, tendo como pauta assuntos voltados a gestão das secretaria municipais de educação que ocorreu no dia 17.03.2022 em Rio Branco, para gastos com alimentação e hospedagem na cidade de Brasília-DF, no período de 03/04/2022 a 09/04/2022; para participar do V fórum extraordinário, com o tema ‘os desafios das políticas públicas no contexto pós-pandemia’ e encontro estadual de ensino com a diretoria de ensino municipal-SEME de Rio Branco-Ac, no período de 09.05.2022 a 12.05.2022; para gastos com alimentação e hospedagem na cidade de Rio Branco Acre, no período de 23/05/2022 a 26/05/2022, onde a mesma irá participar IV conferencia estadual de educação do Acre.

Além das viagens para fora de Tarauacá, constam diárias até para realizar vistorias nas escolas da zona rural, realização de pequenos reparos, tombamentos dos materiais permanentes existentes e reuniões com as comunidades, relativo ao período de 11.07.2022 a 19.07.2022.

Atualmente, o Ministério Público do Estado do Acre, através do promotor de justiça Júlio César de Medeiros Silva, investiga o alto volume de diárias pagas em 2021 e 2022, mesmo assim, a chefe do Executivo não suspendeu a concessão de diárias. A edição DOE, edição nº. 13.335, desta quarta-feira, dia 27/07/22, trouxe a publicação de várias diárias concedidas em julho.