Recebendo diárias, prefeita Néia e filha do presidente da Câmara participam de Caravana

A edição do Diário Oficial do Estado desta quarta-feira trouxe a informação que a prefeita MARIA LUCINEIA NERY DE LIMA MENEZES (PDT), e a assessora jurídica SUSSIANNE SOUZA BATISTA, filha do presidente da Câmara de Vereadores, Chico Batista, participam da 1ª Caravana dos Prefeitos ao Juruá 2022.

A concessão das diárias consta no DOE, edição nº. 13.335, fls. 117, do dia 27/07/22.

Segundo a publicação, as duas receberão dos cofres públicos o valor equivalente à 03 (três) diárias, cada, para gastos com alimentação e hospedagem na cidade de Cruzeiro do Sul – AC, no período de 26/07/2022 a 29/07/2022.

Pelos três dias no Juruá, a prefeita receberá o valor de R$1.300 mil, e a assessora jurídica o valor de R$1.095 mil, conforme a nova tabela de diárias implantada pela prefeita em dezembro de 2021.

A justificativa para obtenção do benefício é para “participar da 1ª Caravana dos Prefeitos ao Juruá 2022, onde irão percorrer todos os municípios do Vale do Juruá e da I Assembleia Geral Extraordinária da AMAC 2022, que será realizada no município de Rodrigues Alves“.

A prefeitura de Tarauacá não informou qual o interesse do Município de Tarauacá ou quais os benefícios da Caravana ao Município.