Prefeita Néia aluga casa por R$4,5 mil mensal sem dizer a finalidade específica da locação

A prefeita de Tarauacá, Maria Lucinéia Nery de Lima Menezes (PDT), alugou um imóvel ao preço de R$4,5 mil mensal, pertencente ao empresário José Bezerra Dias, através da Secretaria Municipal de Educação.

A publicação no Diário Oficial não justifica a finalidade específica da locação.

Segundo o texto, trata-se de “objeto é a Locação de imóvel comercial, medindo aproximadamente 218m², e um anexo com área equivalente 54m2, piso em alvenaria cerâmica portas externas em vidro e internas em madeira, pintura razoável, instalações elétricas e hidráulicas e dentre outros para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação“.

Quanto ao endereço da casa, a publicação menciona que está “localizada na Rua João Pessoa Santos, nº 849, bairro Centro – CEP: 69.970-000 / Tarauacá-Acre, em favor da Pessoa Jurídica J.B. DIAS, inscrita no CNPJ n.º 07.952.992/0001-04, com o valor mensal de R$ 4.500,00 (Quatro mil e quinhentos reais) por um período de 12 (doze) meses“.

O TERMO DE RATIFICAÇÃO da DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 014/2022, do PROCESSO Nº 1907/2021, foi publicado no Diário Oficial do Estado – DOE, edição nº. 13.325, fls. 148/149, desta quarta-feira, 13.