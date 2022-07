Chico Batista e mais três vereadores recebem juntos 20 diárias para ir à Rio Branco

A Câmara desembolsará mais de R$6 mil pela viagem. Os vereadores beneficiados com diárias são: Luzivaldo de Jesus Araújo (“Lulu Neri, PSD), Valdozinho Vieira do Ó (Valdo do Ó, PSDB), Francisco Feitoza Batista (Chico Batista, PDT), e Árife Rego Eleamen (PSDB), conforme consta no Diário Oficial desta terça-feira, 05.

Nesta terça-feira, 05, o presidente da Câmara de Vereadores de Tarauacá, Francisco Feitoza Batista (“Chico Batista”, PDT), mesmo partido da prefeita Maria Lucineia Nery de Lima Menezes (PDT), concedeu 20 (vinte) diárias para quatro vereadores visitarem a capital Rio Branco.

A autorização das diárias foi publicada no Diário Oficial do Estado do Acre – DOE, edição nº. 13.243, fls.128, desta terça-feira, 05/07/2022 (veja aqui).

Segundo a publicação no DOE, a justificativa para concessão das diárias diz que “Conceder 05 (cinco) diárias para os vereadores abaixo relacionados, para custear, alimentação e hospedagem no seu deslocamento à cidade de Rio Branco – AC, para uma agenda no Tribunal de Contas do Estado do Acre, Tribunal de Justiça, Secretaria de Estado de Saúde, Gabinete da Casa Civil e Secretaria de Estado de Segurança, para tratar de assuntos de interesse do Município“.

Os vereadores beneficiados são: Luzivaldo de Jesus Araújo, (“Lulu Neri, PSD), Valdozinho Vieira do Ó (Valdo do Ó, PSDB), Francisco Feitoza Batista (Chico Batista, PDT), e Árife Rego Eleamen (PSDB), onde cada vereador receberá o valor de R$1.5 mil pelas cinco diárias recebidas, tendo em vista que cada diária é no valor de R$300 reais.

Somente com diárias, o gasto com os quatro vereadores totalizará R$6 mil reais.

Além desses valores pagos, o motorista da Câmara, servidor Luiz Carlos de Matos Maciel, também receberá mais cinco diárias.