Acisa realiza entrega de cestas básicas e água para famílias vítimas da enchente

A Campanha Solidária da Associação Comercial (Acisa) entregou 171 cestas básicas e fardos de água para famílias que tiveram suas casas atingidas pela enchente do rio Acre. A entrega foi realizada em parcerias com a Associação Olhar Diferente, que já trabalha no apoio às famílias carentes em diversos bairros da Capital.

A coordenadora da Campanha, Beatriz Figueiredo, diretora de Responsabilidade Social da Acisa, fez questão de agradecer as empresas e pessoas que fizeram sua doação para ajudar as famílias que mais precisam nesse momento.

Ela lembrou que a intenção é continuar a Campanha, de modo que mais empresas e pessoas tenham oportunidade de ajudar. “Nós sabemos que o momento é muito crítico. Vamos continuar nossa arrecadação. Quem quiser fazer sua doação pode procurar a sede da Acisa e entregar. Nós estamos de portas abertas para receber ajuda”, disse.

O presidente da Acisa, Marcello Moura, lembrou que o momento é de união e sensibilidade. Ele lembrou que, mesmo com todas as dificuldades enfrentadas, os comerciantes fizeram questão de ajudar as famílias mais necessitadas.

A entrega das 171 cestas básicas e os fardos de água foi realizada no bairro 06 de Agosto, um dos mais afetados pela cheia do rio. A expectativa é que nos próximos dias, famílias de outros bairros sejam beneficiadas.