Acre confirma mais três mortes por Covid-19 e tem 1.774 óbitos pela doença desde o início da pandemia

No total, 69 pacientes estão internados nas unidades e saúde do estado, dos quais 59 com teste positivo para a Covid-19. Desde o início da pandemia, 82.929 pessoas já receberam alta médica da doença.

Há 67 exames de RT-PCR aguardando análise do Laboratório Central de Saúde Pública do Acre (Lacen) ou do Centro de Infectologia Charles Mérieux.

O estado está em contaminação comunitária desde o dia 9 de abril, com uma taxa de incidência de e 9.681,2 casos para cada 100 mil habitantes. A taxa de mortalidade em cada 100 mil habitantes é de 199 já a de letalidade – quantidade de mortos dentro dos números confirmados da doença – é de 2%.

Dos 106 leitos de UTI nos hospitais da rede SUS disponibilizados no estado, 20 estão ocupados. Com isso, a taxa de ocupação dos leitos caiu para 19%. Os leitos de UTI estão concentrados na capital, com 80 vagas, e Cruzeiro do Sul, com 26.

Mortes por cidade Cidades com óbitos Óbitos totais Novos registros Acrelândia 37 0 Assis Brasil 24 0 Brasiléia 42 0 Bujari 17 0 Capixaba 17 0 Cruzeiro do Sul 157 0 Epitaciolândia 33 0 Feijó 61 0 Jordão 2 0 Mâncio Lima 30 0 Manoel Urbano 14 0 Marechal Thaumaturgo 11 0 Plácido de Castro 19 0 Porto Acre 37 0 Porto Walter 4 0 Rio Branco 1.075 3 Rodrigues Alves 12 0 Santa Rosa do Purus 7 0 Sena Madureira 67 0 Senador Guiomard 42 0 Tarauacá 36 0 Xapuri 30 0 Total 1.774 3

Números e mortes

Das 1.774 mortes, 1.034 eram homens e 740 mulheres. Do total de vítimas, 1.187 tinham acima de 60 anos. Dentre os óbitos, 992 deles tinham alguma comorbidade, porém, verifica-se que 782 das pessoas que evoluíram para o óbito não tinham histórico de comorbidades.

Perfil

Morador de Rio Branco, o homem de 52 anos deu entrada no dia 30 de junho, no Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia do Acre (Into-AC), e faleceu nessa quarta 14).

Morador de Rio Branco, o homem de 57 anos deu entrada no dia 13 de julho, no Pronto-socorro de Rio Branco, e faleceu no mesmo dia.

Moradora de Rio Branco, o homem de 28 anos deu entrada no dia 28 de junho, no Into-AC, e faleceu nessa quarta (14).

Maiores taxas de contaminação a cada 10 mil habitantes:

Assis Brasil – 2.354

Xapuri – 1.528

Mâncio Lima – 1.502

Santa Rosa – 1.496

Tarauacá – 1.488