Acre lidera expansão de cirurgias pelo SUS no Brasil entre 2022 e 2024

Gabriel Freire



O governo do Acre, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem do Acre (Deracre), representado pela presidente Sula Ximenes, vistoriou, na terça-feira, 26, os serviços de implantação da pavimentação do terceiro acesso ao município de Tarauacá. A obra, com investimento de R$ 11,4 milhões provenientes de emenda parlamentar do ex-deputado federal Jesus Sérgio, está 33% concluída e é supervisionada pelo Deracre.

“O avanço das obras no novo acesso de Tarauacá é uma conquista para todos nós. Estamos trabalhando com dedicação para honrar o compromisso do governo, levando desenvolvimento, emprego e renda, e garantindo que serviços fundamentais, como saúde, educação e segurança, cheguem às famílias que mais precisam. É mais do que uma obra, é a construção de um futuro melhor para a nossa gente”, afirmou a presidente do Deracre.

O Consórcio TK, responsável pela execução, já realizou serviços de terraplanagem, drenagem e adequação do terreno. Na drenagem, foram instalados bueiros de 40 cm, 60 cm, 80 cm e 100 cm de diâmetro, além de 20 metros de bueiro triplo de 1,50 m, para melhorar o escoamento das águas pluviais e prevenir alagamentos.

Na pavimentação, foram executados 2,94 km de base em Brita Graduada Sintética (BGS) de 14 cm e 2,94 km de sub-base em Brita Corrida de 15 cm, com a realização de supressão da vegetação na terraplanagem, que inclui a realização dos serviços de troca de solo e aterro para elevação do greide, além da execução de subleito de 20 cm em toda a área.

A próxima fase da obra inclui a execução de capa asfáltica, implantação de drenagem superficial como meio-fio e sarjetas, além da implementação de ciclovias, calçadas e áreas de proteção ambiental. Também estão previstas melhorias na drenagem, com a instalação de novos bueiros, e ajustes na rede elétrica, com a relocação de postes e redes de energia.

A obra vai melhorar a mobilidade dos moradores dos bairros Copacabana, Avelino Leal e Centro, além de facilitar a entrada e saída de caminhões carregados de mercadorias. No local, foi construída uma nova subestação de energia da Energisa, que beneficia os alunos do Instituto Federal do Acre, os quais percorrem diariamente a antiga estrada, que antes não contava com iluminação pública.

A prefeitura de Tarauacá projeta, ainda, a construção de moradias populares, a duplicação da Avenida Tancredo Neves e a criação de um parque urbano, como parte do planejamento de infraestrutura para a cidade.

Visualizações: 2