Acre participa do Primeiro Encontro Nacional dos Conselhos Penitenciários

A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, por meio do Conselho Penitenciário do Estado do Acre, esteve presente no Primeiro Encontro Nacional dos Conselhos Penitenciários (Enacopen), realizado nesta quinta e sexta-feira,12 e 13, na sede do Ministério da Justiça e Segurança Pública, em Brasília.

O presidente do Conselho Penitenciário do Estado do Acre (Copen), Fábio Santos de Santana, está representando o estado no Enacopen.

Com o objetivo de promover melhorias nas unidades prisionais e ampliar a eficácia dos programas de ressocialização, o Enacopen reuniu lideranças de conselhos penitenciários de todo o país.

O presidente do Copen, Fábio Santos, falou sobre a importância do Acre estar presente neste primeiro encontro, em Brasília. “Estamos em Brasília para compartilhar nossas conquistas e também aprender com outros estados, buscando sempre aprimorar nosso trabalho em prol da justiça social e da ressocialização no Acre”, afirmou.

Entre as ações realizadas no estado, destacam-se projetos voltados à melhoria das condições das unidades prisionais, além de programas que oferecem educação, qualificação profissional e assistência psicossocial aos detentos. Essas iniciativas reforçam o compromisso do Acre em garantir um sistema mais humanizado e eficaz, que atenda tanto às necessidades da segurança pública quanto à promoção de oportunidades para os reeducandos.

A participação do Acre no Enacopen reflete a dedicação do Estado em avançar na construção de um sistema penitenciário mais eficiente e humanizado, alinhado ao regimento nacional e voltado à transformação social. O encontro, além de abrir caminhos para novas parcerias, reafirma o papel do Copen como agente ativo na busca por soluções que impactem positivamente a sociedade acreana.

