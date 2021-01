Acre permanece na Bandeira Amarela com aumento de casos e mortes por Covid-19

Durante a 15ª coletiva do Comitê de Acompanhamento Especial da Covid-19 do acre, ocorrida na tarde desta sexta-feira, 8, o governo do Estado anunciou que a classificação de risco da pandemia em todas as regiões permanece na Bandeira Amarela (Nível de Atenção) O período analisado foi entre 20 de dezembro e 2 de janeiro.

Mesmo assim, o Comitê garante que as cidades das três regionais registraram aumento no número de casos e óbitos pela doença. Só neste período epidemiológico analisado foram 32 mortes. Segundo os profissionais de saúde, também há expectativa para aumento no número de casos para os próximos dias.

A coordenadora do Grupo de Apoio ao Pacto Acre Sem Covid, Karolina Sabino, lamentou o fato de a pandemia não estar perto de acabar, sendo necessária a continuidade dos cuidados básicos, como uso de máscara, distanciamento social e frequente higienização das mãos.

Os novos prefeitos que tomaram posse recentemente já estão sendo procurados pelo Comitê para alinhamento de ações que possam controlar a doença. “O Comitê já se colocou à disposição dos novos prefeitos para que possamos trabalhar em conjunto. Por isso, alertamos a população de que a pandemia não acabou e as medidas sanitárias precisam ser adotadas e cumpridas. Usem máscaras, lavem as mãos, evitem a aglomerações”, reforça a coordenadora.

Academias, igrejas, bares e restaurantes são liberados com redução de público. A próxima avaliação da classificação de risco do estado está marcada para o dia 22 de janeiro.

A classificação em níveis de risco (bandeiras), expressa por meio de uma nota geral que varia de 0 a 15, é obtida por meio da mensuração de sete índices, sendo eles: isolamento social; notificações por síndrome gripal; novas internações por Síndrome Respiratória Aguda Grave; novos casos por síndrome gripal Covid-19; novos óbitos por Covid-19; ocupação de Leitos Clínicos Covid-19 e ocupação de UTIs Covid-19.