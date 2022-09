Acre recebe mais de seis mil doses de vacina contra a Covid-19 para crianças de 3 a 4 anos

Desde o início da Campanha Nacional de Vacinação, cerca de 520 milhões de doses foram enviadas aos estados e ao Distrito Federal, segundo dados do MS. Os imunizantes são distribuídos de acordo com a solicitação realizada no Sistema de Insumos Estratégicos em Saúde (SIES) pelas Secretarias Estaduais de Saúde, que devem se responsabilizar por direcionar os quantitativos adequados aos municípios.

Conforme o Programa Nacional de Imunização no Acre (PNI-AC), o estado acreano já recebeu mais de 1,8 milhão de doses de vacinas contra a Covid-19 desde o início da campanha, em 2021. Esse quantitativo é dividido entre os municípios e direcionado ao público-alvo.

Com relação ao público de 3 a 4 anos de idade, a meta é imunizar 30.284 crianças em todo o estado. Se considerar a faixa etária de 3 a 5 anos, o número vai para 51 mil crianças. Na capital, são mais de 19 mil crianças a serem imunizadas.

Cobertura vacinal de crianças é baixa

Dados do PNI estadual mostram que somente 2.176 crianças entre 3 e 4 anos foram imunizadas com a primeira dose da vacina. Esse número representa apenas 7,2% do público-alvo.

Com relação à segunda dose, o índice de cobertura é ainda mais preocupante. Somente 0,5% foram vacinadas, com um total de 157 crianças.

O uso do imunizante para este público foi aprovado pela Agência da Vigilância Sanitária (Anvisa) e recomendado pelo MS em julho deste ano. A dose é a mesma já liberada para crianças a partir dos 6 anos.

A decisão foi tomada após a análise de um pedido apresentado pelo Instituto Butantan em 11 de março deste ano. O esquema vacinal para crianças a partir de 3 anos é o mesmo recomendado para os adultos: duas doses aplicadas em um intervalo de 28 dias. A vacina é a mesma já aplicada na população em geral.

Ao todo, o Acre já aplicou 1.622.809 doses de vacina contra a Covid-19 até esta quinta-feira (29), desde o início da campanha. Desse total, 679.667 são referente à 1ª dose, 564.903 de 2ª dose, 13.552 de dose única. Além disso, 273.433 são de dose de reforço, 68.047 receberam a 2ª dose de reforço.

A gerente do Programa Nacional de Imunização do Estado, Renata Quiles alerta que, embora os números de casos e óbitos por Covid-19 tenham caído expressivamente, a doença ainda está em circulação e, por isso, a importância da imunização.

“O vírus precisa de umidade para sobreviver e se reproduzir. Quando o inverno amazônico chegar será o período ideal para novos casos começarem a surgir e com mais agressividade, uma vez que o vírus teve tempo para descansar e ganhar força, e ele vai procurar as pessoas que não estão vacinadas ou que foram vacinadas há muito tempo, mas que a proteção da vacina já expirou. Portanto, é preciso compreender que a vacina não resolve na hora da emergência, a vacina é prevenção, ela deve ser recebida antes do caos, para que seu corpo tenha um tempo para desenvolver a proteção”, alertou.

Covid-19 no Acre

Os casos de Covid-19 no Acre segue em tendência de baixa desde o mês passado. Segundo levantamento do g1, que tem como base os boletins diários da Secretaria de Saúde do Estado (Sesacre), mostra que nos 31 dias de agosto foram registrados 5.864 casos novos e mais nove mortes pela doença.