Acre recebe novo lote com 27.700 doses de vacinas contra a Covid-19

Nesta quinta-feira, 26, a Secretaria de Saúde (Sesacre), recebeu do Ministério da Saúde (MS), novos lotes de vacina contra a Covid-19, sendo 11.700 doses de Pfizer e 16 mil da Coronavac, totalizando 27.700 doses para dar continuidade ao processo de imunização dos acreanos.

Segundo o governo, este é o 43º lote de vacinas contra a Covid-19 enviadas ao Acre com destinação tanto para primeira, quanto para segunda dose.

A chefe do Programa Nacional de Imunização (PNI) no Acre, Renata Quiles, destacou que os lotes serão destinados ao público em geral e logo estarão em todos os municípios do estado para fortalecer a campanha de vacinação contra a doença,

Dados do governo apontam que o Acre já recebeu 913.010 mil doses dos imunizantes utilizados pelo Ministério da Saúde que fazem parte do Plano Nacional de Imunização.

Com informações de Ac24horas